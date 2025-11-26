El siguiente mexicano que daría el salto al fútbol de Europa

El futuro inmediato de Elías Montiel, una de las joyas más prometedoras del Pachuca, apunta directamente hacia Europa. Diversos reportes señalan que el mediocampista de 20 años está muy cerca de firmar con el Real Oviedo, en lo que sería su primera experiencia en el fútbol europeo.

La operación se encuentra avanzada y se contempla como una cesión por solo medio año, suficiente para que el joven pueda adaptarse al ritmo europeo y competir en un entorno que impulse su desarrollo. La negociación fluye sin fricciones debido a que Pachuca y Oviedo forman parte de Grupo Pachuca, lo que simplifica trámites y acuerdos internos.

🚨Crecen las chances de que Elías Montiel deje Pachuca y se marche a Oviedo. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/aH0KvN0BAO — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 25, 2025

Para el club hidalguense, enviar a su canterano a España es considerado el paso ideal. Aunque otros equipos europeos han preguntado por Montiel, su venta inmediata es prácticamente inviable: su carta está valuada en 15 millones de dólares, una cifra que frena cualquier compra definitiva en el corto plazo.

La intención del Grupo Pachuca es clara: potenciar al futbolista con minutos en un club competitivo, con la finalidad de incrementar su valor y permitir un salto mayor en un futuro cercano. En ese sentido, Oviedo representa la vía más accesible y lógica para acelerar ese proceso.

Mexico v Argentina: Quarter-finals - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Montiel, quien brilló recientemente con las selecciones juveniles de México, ha sido seguido por ojeadores de Alemania, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, ninguna institución está dispuesta a realizar una inversión tan alta por un jugador aún en etapa de formación, lo que convierte la cesión en la opción más sensata.

En Pachuca están convencidos de que el volante tiene condiciones para triunfar en Europa. Su despliegue, lectura de juego y capacidad para romper líneas lo han colocado como uno de los talentos más observados del fútbol mexicano.

Se espera que el movimiento pueda cerrarse en las próximas semanas, con Montiel viajando a España para integrarse al Oviedo tan pronto como se abra el mercado. De concretarse, será el primer paso europeo de un jugador llamado a liderar la nueva generación del fútbol nacional.