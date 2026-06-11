El simulador del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial de Gemini: ¿quién será el campeón?
¡Llegó el día! El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio y detendrá durante más de un mes el planeta, con millones de personas mirando los partidos desde cada uno de los rincones de la tierra.
México vs Sudáfrica será el primer plato de los 104 encuentros que tendrá la Copa del Mundo, que el 19 de julio consagrará a un nuevo, o no tan nuevo, campeón tras la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El simulador del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial de Gemini
Los clasificados según Gemini
Grupo A: México, Corea del Sur y República Checa
Grupo B: Canadá, Suiza y Qatar
Grupo C: Brasil y Marruecos
Grupo D: Estados Unidos, Turquía y Paraguay
Grupo E: Alemania, Ecuador y Costa de Marfil
Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia
Grupo G: Bélgica y Egipto
Grupo H: España y Uruguay
Grupo I: Francia, Noruega y Senegal
Grupo J: Argentina, Austria y Argelia
Grupo K: Portugal y Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana
Los 16avos según Gemini
En negrita los clasificados de cada llave.
Alemania - Paraguay
Francia - Suecia
Corea del Sur - Suiza
Países Bajos - Marruecos
Colombia - Croacia
España - Austria
Estados Unidos - Qatar
Bélgica - República Checa
Brasil - Japón
Ecuador - Senegal
México - Costa de Marfil
Inglaterra - Noruega
Argentina - Uruguay
Turquía - Egipto
Canadá - Argelia
Portugal - Ghana
Los octavos de final según Gemini
Alemania - Francia
Suiza - Países Bajos
Colombia - España
Estados Unidos - Bélgica
Brasil - Ecuador
México - Inglaterra
Argentina - Turquía
Canadá - Portugal
Los cuartos de final según Gemini
Francia - Países Bajos
España - Estados Unidos
Brasil - Inglaterra
Argentina - Portugal
Las semifinales según Gemini
España - Francia
Argentina - Inglaterra
El campeón según Gemini
Argentina - Francia
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo