El simulador del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial de Gemini: ¿quién será el campeón?

¡Llegó el día! El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio y detendrá durante más de un mes el planeta, con millones de personas mirando los partidos desde cada uno de los rincones de la tierra.



México vs Sudáfrica será el primer plato de los 104 encuentros que tendrá la Copa del Mundo, que el 19 de julio consagrará a un nuevo, o no tan nuevo, campeón tras la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El simulador del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial de Gemini

Los clasificados según Gemini

Grupo A: México, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Suiza y Qatar

Grupo C: Brasil y Marruecos

Brazil v Egypt - International Friendly | Kirk Irwin/GettyImages

Grupo D: Estados Unidos, Turquía y Paraguay

Grupo E: Alemania, Ecuador y Costa de Marfil

Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia

Grupo G: Bélgica y Egipto

Grupo H: España y Uruguay

Spain v Iraq -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Grupo I: Francia, Noruega y Senegal

Grupo J: Argentina, Austria y Argelia

Grupo K: Portugal y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana

Los 16avos según Gemini

En negrita los clasificados de cada llave.

Alemania - Paraguay



Francia - Suecia



FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV | LOIC VENANCE/GettyImages

Corea del Sur - Suiza



Países Bajos - Marruecos



Colombia - Croacia



España - Austria



Estados Unidos - Qatar



Bélgica - República Checa



Brasil - Japón

Ecuador - Senegal

México - Costa de Marfil

Inglaterra - Noruega

SOCCER: JUN 10 England vs Costa Rica | Icon Sportswire/GettyImages

Argentina - Uruguay

Turquía - Egipto

Canadá - Argelia

Portugal - Ghana

Los octavos de final según Gemini

Alemania - Francia

Suiza - Países Bajos

International FriendlyNetherlands v Uzbekistan | ANP/GettyImages

Colombia - España

Estados Unidos - Bélgica

Brasil - Ecuador

México - Inglaterra

Argentina - Turquía

Canadá - Portugal

Portugal v Nigeria - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

Los cuartos de final según Gemini

Francia - Países Bajos

España - Estados Unidos

Brasil - Inglaterra

Argentina - Portugal

Las semifinales según Gemini

España - Francia

Argentina - Inglaterra

El campeón según Gemini

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

Argentina - Francia