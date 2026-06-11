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Sports Illustrated

El simulador del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial de Gemini: ¿quién será el campeón?

La IA tendrá mayor preponderancia en esta Copa del Mundo respecto de las anteriores
Bruno Pernigotti|
MEXICO-FBL-WC-2026-PRESSER
MEXICO-FBL-WC-2026-PRESSER | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

¡Llegó el día! El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio y detendrá durante más de un mes el planeta, con millones de personas mirando los partidos desde cada uno de los rincones de la tierra.

México vs Sudáfrica será el primer plato de los 104 encuentros que tendrá la Copa del Mundo, que el 19 de julio consagrará a un nuevo, o no tan nuevo, campeón tras la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El simulador del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial de Gemini

Los clasificados según Gemini

Grupo A: México, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Suiza y Qatar

Grupo C: Brasil y Marruecos

Brazil v Egypt - International Friendly
Brazil v Egypt - International Friendly | Kirk Irwin/GettyImages

Grupo D: Estados Unidos, Turquía y Paraguay

Grupo E: Alemania, Ecuador y Costa de Marfil

Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia

Grupo G: Bélgica y Egipto

Grupo H: España y Uruguay

Alejandro Grimaldo, Alex Baena, Aymeric Laporte, Borja Iglesias
Spain v Iraq -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Grupo I: Francia, Noruega y Senegal

Grupo J: Argentina, Austria y Argelia

Grupo K: Portugal y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana

Los 16avos según Gemini

En negrita los clasificados de cada llave.

Alemania - Paraguay

Francia - Suecia

FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV
FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV | LOIC VENANCE/GettyImages

Corea del Sur - Suiza

Países Bajos - Marruecos

Colombia - Croacia

España - Austria

Estados Unidos - Qatar

Bélgica - República Checa

Brasil - Japón

Ecuador - Senegal

México - Costa de Marfil

Inglaterra - Noruega

SOCCER: JUN 10 England vs Costa Rica
SOCCER: JUN 10 England vs Costa Rica | Icon Sportswire/GettyImages

Argentina - Uruguay

Turquía - Egipto

Canadá - Argelia

Portugal - Ghana

Los octavos de final según Gemini

Alemania - Francia

Suiza - Países Bajos

International FriendlyNetherlands v Uzbekistan
International FriendlyNetherlands v Uzbekistan | ANP/GettyImages

Colombia - España

Estados Unidos - Bélgica

Brasil - Ecuador

México - Inglaterra

Argentina - Turquía

Canadá - Portugal

Cristiano Ronaldo, Nelson Semedo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Joao Neves, Pedro Neto, Vitinha, Diogo Costa, Diogo Dalot, Francisco Trincao, Bruno Fernandes
Portugal v Nigeria - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

Los cuartos de final según Gemini

Francia - Países Bajos

España - Estados Unidos

Brasil - Inglaterra

Argentina - Portugal

Las semifinales según Gemini

España - Francia

Argentina - Inglaterra

El campeón según Gemini

Lionel Messi
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

Argentina - Francia

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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