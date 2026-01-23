El sorprendente récord de Vinícius Junior en la UEFA Champions League

Vinicius Júnior ya dejó su nombre marcado en la historia reciente del fútbol europeo. En las últimas 10 temporadas de la UEFA Champions League, es el único jugador que ha superado los 25 goles y las 25 asistencias. Es un dato claro y directo que muestra su impacto constante en la competencia más exigente del continente.

Sus cifras van todavía más lejos. Luego de su partido ante el Mónaco, donde marcó un gol y dio dos asistencias, Vinicius llegó a las 60 participaciones directas de gol en la Champions: 30 goles y 30 asistencias en 75 partidos. Estos números reflejan su importancia en el ataque y su capacidad para ayudar al equipo de distintas maneras. No solo define jugadas, también las construye.

Vinícius Júnior has equalled Xavi's Champions League assists record 👀



He has done so in almost half the amount of games 🤯👏 pic.twitter.com/Rpe7OslqaQ — OneFootball (@OneFootball) January 22, 2026

La Champions League es el torneo donde Vinicius suele mostrar su mejor versión. En partidos de alta presión, su velocidad y gran habilidad para encarar han sido la clave ante rivales de primer nivel. Esa constancia explica por qué sus registros se mantienen con el paso del tiempo y no dependen de momentos aislados.

Sin embargo, este gran rendimiento se da en medio de una relación más complicada con la afición del Real Madrid en los últimos meses. Desde la llegada de Kylian Mbappé, el entorno cambió. Hay más atención mediática, más expectativas y comparaciones constantes entre los jugadores ofensivos. En ese contexto, Vinicius ha quedado bajo una observación más estricta por parte de la grada.

El brasileño sigue siendo una pieza fundamental del equipo, pero ahora comparte protagonismo en un ataque lleno de figuras. Cada partido suyo se analiza con mayor detalle y el margen de error es menor. A pesar de eso, sus números en la Champions respaldan su peso dentro del plantel.

Más allá de las opiniones y del ruido externo, los datos son contundentes. Vinicius no solo está presente en los partidos importantes, también marca diferencias. Y en la Champions League, donde se miden los grandes futbolistas, su influencia sigue siendo decisiva para el Real Madrid.

