Si algo disfruta Alemania, es de hacer goles. El primer partido en esta Copa del Mundo norteamericana no fue la excepción. Los dirigidos por Julian Nagelsmann viajaron a Houston para enfrentarse a Curazao, debutante, y no tuvieron piedad. El partido terminó 7-1 a favor de los europeos y sentó un récord que coloca a la selección alemana por encima de cualquier otra en los Mundiales.

La goleada ante el conjunto caribeño significó la cuarta ocasión en la que Alemania marca siete o más tantos en una Copa del Mundo. Ninguna otra selección alcanzó esa cifra.

El festival ofensivo comenzó con el tanto de Felix Nmecha y Curazao logró igualar durante un breve pasaje del encuentro gracias al descuento de Livano Comenencia, aunque después llegaron los goles de Nico Schlotterbeck, Kai Havertz por partida doble, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav para completar el 7-1.

7 - Alemania 🇩🇪 ha marcado siete o más goles en cuatro ocasiones en la @fifaworldcup_es, más veces que cualquier otra selección en la competición.



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La lista de goleadas alemanas de siete o más anotaciones incluye el 7-2 sobre Turquía en Suiza 1954, el 8-0 contra Arabia Saudita en Corea-Japón 2002, el inolvidable 7-1 sobre Brasil en las semifinales de 2014 y ahora este 7-1 ante Curazao en la edición 2026.

El marcador también permitió que Alemania alcanzara otro récord. Con las siete anotaciones convertidas en Houston llegó a 239 goles en Copas del Mundo y desplazó a Brasil del primer puesto entre las selecciones con mayor producción ofensiva. La Canarinha suma 238, en tanto que Argentina aparece bastante por detrás con 152.

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Ese dato adquiere todavía más relevancia si se considera que Alemania disputó menos ediciones mundialistas que Brasil. El conjunto sudamericano participó en todas las Copas del Mundo, a diferencia del seleccionado alemán, ausente en 1930 y sin autorización para intervenir en el proceso rumbo al torneo de 1950.

El 7-1 también evocó inevitablemente a la semifinal disputada en Belo Horizonte durante Brasil 2014. En esa ocasión Alemania eliminó al anfitrión en semifinales con idéntico marcador gracias a los goles de Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos en dos oportunidades, Sami Khedira y André Schürrle con un doblete. Un protagonista unió ambas noches, Manuel Neuer, arquero titular en los dos compromisos.