El sorpresivo gesto de Kylian Mbappé tras su gol en el triunfo del Real Madrid ante el Athletic Club

El Real Madrid cerró su decepcionante temporada con una nota alta. El conjunto merengue se impuso por marcador de 4-2 ante el Athletic Club en la última jornada de LaLiga en un duelo marcado por el adiós de algunas leyendas del club. Kylian Mbappé apareció en la fiesta del Estadio Santiago Bernabéu y, al minuto 50, anotó un gol de gran manufactura.

El atacante francés recibió el balón fuera del área grande, controló de gran manera y sacó un disparo colocado para vencer al guardameta Álex Padilla, para poner el 3-1 provisional. El gol de Mbappé, por si mismo, es digno de comentarse, pero la reacción que le siguió se robó las cámaras.

Mbappé, quien había sido abucheado de manera constanto por un sector de aficionados del Real Madrid, se acercó al área técnica después de marcar su gol y festejó con un abrazo a Álvaro Arbeloa. El estratega español, quien dirigía su último partido al frente del primer equipo, correspondió al gesto y abrazó al jugador.

Mbappé y Arbeloa se abrazan en victoria del Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

En las últimas semanas ambos personajes se enfrascaron en una serie de declaraciones polémicas y se confrontaron a través de los medios de comunicación. Este fin de semana, parece que ambos optaron por terminar este capítulo en los mejores términos.

Mbappé, pichichi de LaLiga 2025/2026

A pesar de que el Real Madrid no terminó por funcionar esta campaña en lo colectivo, Kylian Mbappé destacó en el aspecto individual. El delantero francés anotó un total de 25 goles en 31 partidos y se coronó como el pichichi de LaLiga en la temporada 2025/2026.

El rendimiento del exfutbolista del PSG fue superlativo esta temporada: en todas las competencias sumó 43 goles y seis asistencias en 47 partidos.

Real Madrid v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Mbappé se coronó bicampeón de goleo del futbol español, una hazaña que no conseguía ningún jugador merengue desde Cristiano Ronaldo.