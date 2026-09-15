El Spotify Camp Nou albergará la final de la UEFA Champions League 2029

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este viernes en Tesalónica, Grecia, confirmó al estadio del FC Barcelona, el Spotify Camp Nou, como sede de la final de la Champions League 2029, imponiéndose a la candidatura de Wembley.

La elección llega en un momento clave para el recinto azulgrana, que para entonces habrá completado las principales etapas de su remodelación.

Un estadio completamente renovado

Para 2029, el Spotify Camp Nou estará previsto para lucir prácticamente terminado y contará con una capacidad superior a los 104.000 espectadores. De esta manera, recuperará su lugar entre los estadios mayor aforo del fútbol europeo y tendrá la oportunidad de mostrar al mundo el resultado definitivo de una de las obras más importantes de la historia reciente del Barcelona.

The UEFA Executive Committee has selected 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐍𝐨𝐮 as the venue for the 2029 UEFA Men's Champions League Final 🏟️💙❤️https://t.co/7NXxU8WuBU — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

El calendario de las obras contempla que durante esta temporada se completen trabajos importantes en la tercera tribuna y los palcos VIP, además de la colocación de la cubierta, una de las fases más complejas del proyecto y cuyo inicio está previsto para el verano de 2027.

Wembley quedó en el camino

La elección del Camp Nou tuvo como principal alternativa a Wembley, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El estadio londinense también aspiraba a recibir la definición de La Orejona de 2029, pero finalmente la UEFA se decantó por el Barcelona.

El enorme aforo del nuevo estadio y la posibilidad de presentar al mundo el resultado definitivo del proyecto fueron algunos de los grandes atractivos de la candidatura culé.

La tercera final en su historia

La designación también permitirá sumar una nueva página a su historia en la máxima competición continental. El Camp Nou ya fue escenario de dos definiciones europeas: en 1989, el Milan se impuso al Steaua de Bucarest, mientras que en 1999 el Manchester United venció al Bayern Múnich en una de las remontadas más recordadas del torneo.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

La próxima final llegará en un contexto completamente diferente, con un estadio renovado y una infraestructura adaptada para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del calendario. Para el Barcelona, será además la oportunidad de presentar ante el mundo el resultado final del proyecto encabezado por Joan Laporta.

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