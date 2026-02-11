El sueño de América es ganar la CONCACAF, afirma Jardine

André Jardine habló en la antesala del duelo de vuelta frente al Olimpia y dejó clara la ambición del América en el plano internacional. El estratega brasileño reconoció que el club vive con la exigencia permanente de trascender fuera de México y conquistar la CONCACAF como objetivo prioritario.

“Creo que es unánime dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional, más que eso, estamos todos en la misma vibra de ver a América jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho no meter a América porque el equipo lo merecía”, expresó el técnico.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Jardine subrayó que el golpe de no haber estado en el Mundial de Clubes aún pesa en Coapa, pero lo toma como combustible competitivo. “Vamos a intentar, es otro torneo que inició, vamos partido a partido con fe, hambre y ganas de conquistar el objetivo”, añadió con firmeza.

Sobre el enfrentamiento ante el cuadro hondureño, el entrenador fue contundente al advertir que no será sencillo. “Son puros partidos eliminatorios, te exigen un nivel cercano a cómo terminamos las temporadas, taza de error baja”, explicó, dejando claro que no hay margen para distracciones.

El brasileño insistió en la importancia de la concentración absoluta. “Todo se define en lances y debes estar presentes, estos momentos tienen un peso mayor que un partido normal”, apuntó, convencido de que la serie se resolverá en detalles mínimos y en la capacidad de gestionar la presión.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En cuanto al plantel, Jardine se mostró satisfecho con la profundidad y competencia interna. “Cuando ves el plantel y entiendes que tienes dos jugadores por posición te sientes tranquilo, si pierdes a uno por lesión u otra cosa, estarás bien arropado por el bloque que montamos”, afirmó.

Finalmente, el estratega dedicó palabras de reconocimiento a la directiva por el trabajo realizado en el cierre del mercado. “No debe haber sido sencillo para los directivos, los felicito por la velocidad de los movimientos, no fue fácil”, señaló, destacando la rapidez para cubrir salidas sensibles.

Jardine cerró con optimismo, convencido de que los refuerzos potenciarán al equipo. “Vienen bien los dos refuerzos, a Lima lo conozco bastante y nos va a sumar mucho”, concluyó. América, bajo su mando, asume el reto con ambición intacta y la obligación histórica de responder.