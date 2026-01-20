El talento argentino que no llegará al América este invierno

Bruno Zapelli no llegará al América. El nombre del mediapunta de 23 años fue analizado en Coapa durante los últimos días, pero la operación terminó descartándose. Aunque su perfil futbolístico generaba interés, las condiciones económicas y el contexto del mercado hicieron inviable avanzar por el jugador.

El futbolista fue puesto sobre la mesa como una alternativa para reforzar una zona clave del campo. En el club reconocen la necesidad de incorporar un mediapunta que aporte creatividad y desequilibrio, pero desde el inicio existieron reservas importantes respecto al costo total de la operación y su impacto en el presupuesto.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Informa @CLMerlo que no ha podido saber quién es el refuerzo que tiene avanzado el América.



También descarta la llegada de Bruno Zapelli al equipo. pic.twitter.com/T6rYAG7Kvq — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) January 20, 2026

El principal obstáculo fue el precio. América consideró que la valuación del jugador estaba fuera de rango para el momento actual del mercado. En Coapa no están dispuestos a realizar una inversión elevada por un futbolista en desarrollo, especialmente cuando el margen de maniobra financiera es limitado en esta ventana.

Más allá del costo de transferencia, el análisis interno también contempló variables salariales y proyección deportiva. La directiva busca un refuerzo que llegue con impacto inmediato, sin comprometer la planificación financiera del club a mediano plazo. En ese escenario, Zapelli dejó de encajar como una opción prioritaria.

Con su descarte, América mantiene abierta la búsqueda de un nuevo mediapunta. La consigna es clara: debe tratarse de una alternativa más accesible, tanto en precio como en negociación. El club prefiere operaciones limpias, con menor complejidad contractual y mayor certidumbre de cierre en el corto plazo.

Athletico-PR v Sao Paulo - Brazil Cup | NurPhoto/GettyImages

Los mercados que se mantienen bajo observación son diversos. Brasil aparece como una posibilidad recurrente por volumen y variedad de perfiles ofensivos. La MLS también es considerada por su flexibilidad en negociaciones, mientras que ligas de segundo o tercer nivel en Europa ofrecen opciones con costos más controlados.

En Coapa entienden que la urgencia deportiva no puede imponerse sobre la lógica económica. El objetivo es reforzar al equipo sin repetir errores del pasado, apostando por un jugador funcional al sistema y al momento del torneo. La paciencia forma parte de la estrategia actual del club.

Así, Bruno Zapelli queda oficialmente fuera del radar americanista. El América continúa su búsqueda con criterios ajustados y realistas, consciente de que el refuerzo ideal no siempre es el más mediático, sino el que mejor se adapta a las necesidades deportivas y financieras del proyecto.

