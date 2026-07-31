El técnico de peso que ha rechazado fichar con los Tigres

Tras la salida de Guido Pizarro de la dirección técnica del club, Tigres se ha quedado en medio de un limbo en el cual el cuadro del norte de México no esperaba estar tras sólo dos jornadas de la Liga MX. Ahora, la gerencia de los de la UANL tienen que encontrar soluciones inmediatas a este escenario en el cual se han posicionado.

Si bien luce difícil que tengan una entrenador firmado para la tercera jornada, es un hecho que la directiva ya está a la caza del reemplazo para Guido. Siendo así, el club llamó a uno de los agentes libres más tentadores para el mercado de la Liga MX, sin embargo, el resultado no fue el esperado.

#DesdeElVestidor | ¡EL VASCO LE DIJO QUE NO A TIGRES!



“La directiva regiomontana buscó a Javier Aguirre para ocupar el lugar que dejó vacante Guido Pizarro, pero Aguirre desea entrenar a una selección”



La videocolumna de Paco Arredondo @Paco_Arredondo_ pic.twitter.com/TmG6v66q6P — MedioTiempo (@mediotiempo) July 31, 2026

MedioTiempo reporta que la gerencia de Tigres tuvo un primer llamado con el hoy ex entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre. La directiva puso en la mesa del veterano la opción de tomar las riendas de las institución de forma inmediata.

Sin embargo, Aguirre dio una negativa sin mucho qué pensar. La decisión no gira alrededor de una falta de gusto por el proyecto deportivo, o por la institución en sí, sino por temas personales. El técnico tiene el deseo de tomarse un tiempo de descanso fuera de las canchas para estar con su familia y no están dentro de sus planes interrumpir los mismos.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Esta misma razón, fue la que llevó a Javier a rechazar mercado en la Saudí Pro League par de semanas atrás. Ahora es fiel a su postura y réplica la dosis para los Tigres de la UANL.

Con la puerta grande cerrada y la opción principal descartada, la gerencia deberá valorar otros nombres en el camino. Se entiende que la carrera se comienzan a declinar por un mano a mano entre otros dos ex entrenadores de la selección mexicana: Jaime Lozano y Gerardo Martino. A más tardar la siguiente semana habrá una decisión final.