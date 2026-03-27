El técnico estrella que fue vinculado con el América

El semestre del América está siendo doloso. Los de la capital del país no son ni de cerca favoritos en nada. Ni en dentro de la Liga MX donde en este punto está apenas en el último puesto de zona de liguilla, ni en la CONCACAF, torneo en el cual sufrieron la vida para colarse a la ronda de los octavos de final.

Si bien puede sonar radical, si el América cierra el semestre sin títulos, sería algo normal con el nivel de juego y el potencial de su plantilla actual. Aunque, dentro de un club donde se apela a ganar todo, esto sería un desastre, uno que bien podría costarle el puesto de entrenador a André Jardine.

¿EL REEMPLAZO? 😳



Mucho se especula sobre el futuro de André Jardine en América, incluso se soltó el rumor de que Filipe Luís habría sido sondeado por el conjunto de Coapa.



🦅 La información desde RTI Esporte sugería que el entrenador recibió petición del América, pero no… pic.twitter.com/2sJPWkX1v2 — Futbol Total (@futboltotal) March 24, 2026

De acuerdo de RTI Esporte, el América habría realizado un sondeo a Filipe Luis, técnico que viene de firmar un año de ensueño con el Flamengo. El entrenador terminó su ciclo con el campeón de todo en América y es por ello que es uno de los agentes libres más codiciados del presente.

La fuente afirma que no hay ningún tipo de oferta de parte del América. Sin embargo, el club de la Liga MX si investigó qué se requiere para llenarle el ojo al técnico, tanto en lo deportivo como en lo financiero.

FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUS | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Aunque, Filipe puede ser un nombre de ensueño y el América en efecto, tiene derecho a soñar, el mismo es muy lejano. Los de Coapa no sólo tendrían que competir con el mercado en América, sino también con clubes de nivel internacional que tiene a Luis en su lista de deseos.

Uno de ellos, el más sonado desde hace meses, el Chelsea. El club de Londres no están conforme con Liam Rosenior, quien la pasa mal en su labor de reemplazar a Enzo Maresca. No sería una sorpresa que los de la capital inglesa busquen firmar a Luis en el veran.

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