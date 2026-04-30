El técnico que está totalmente descartado para el Real Madrid

La temporada de horror que está firmado el Real Madrid exige cambios. El cuadro de la capital de España cerrar por segundo año consecutivo una campaña sin títulos. Recién es la primera ocasión en la era de Florentino Pérez al frente del club en que esto sucede.

Uno de los movimientos fijos llegará en el banquillo del equipo. Álvaro Árbeloa no dio el ancho durante su interinato como reemplazo de Xabi Alonso. Siendo el caso, Florentino no tiene razones para renovarle. La búsqueda del siguiente mandamás blanco está abierta y uno de los nombres más fuertes queda fuera de la carrera.

🚨🚨 BREAKING: Jurgen Klopp will NOT join Real Madrid. It's OVER.



He is NOT INTERESTED. @jfelixdiaz pic.twitter.com/SdwX61T69b — Madrid Zone (@theMadridZone) April 30, 2026

De acuerdo con el reporte de Felix Díaz, el nombre de Jürgen Klopp no va más con el Real Madrid. El entrenador no tiene interés en dirigir al Real Madrid en el corto plazo. Si bien es cierto que la leyenda del Liverpool lleva años siendo el gran deseo de Florentino, una vez más al dirigente blanco se le va de las manos.

Klopp está cómodo con su vida fuera de las canchas. En este momento tiene un rol como director de fútbol de una empresa que tiene muchos clubes bajos su poder, uno de ellos el Leipzig. El germano desea seguir en dicho puesto pues es una etapa nueva en el mundo del fútbol.

Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026 | Dustin Satloff/GettyImages

Jürgen no está retirado de la dirección técnica, al menos no confirmado por él. Sin embargo su retorno al banquillo no está ni un poco cerca. Si al germano no le interesa el rol de ser el número uno del Real Madrid, entonces poco más a nivel de entrenador puede llamarle la atención.

Algunas otras fuentes afirman que Klopp está a la espera de un llamado de la selección de Alemania. No está del todo claro futuro de Julian Nagelsmann luego de la Copa del Mundo y de forma natural, Jürgen es el técnico soñado en caso de movimientos en la tetra campeona.