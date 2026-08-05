El técnico que gana peso en los planes inmediatos de los Tigres

Tigres vive una etapa muy dolosa dentro y fuera de la cancha. Los del norte de México no la pasan bien en lo deportivo. El nivel de juego que están ofreciendo no va a la altura de lo que el club ha acostumbrado a propios y extraños en años recientes. Adicional, para que la relación entre directiva y la gente de cancha no es en este momento la mejor.

El club perdió en el verano tanto a su máxima leyenda como a su figura en el plantel. Siendo el caso, el hoy ex técnico de la institución, Guido Pizarro, decidió dar un paso al costado y renunciar a su puesto. Por ende, la gerencia felina busca un reemplazo dentro del mercado y hay un nombre que está ganando enteros en las últimas horas.

¿Fernando Ortiz a los Tigres?



Esto es lo que se sabe 👇https://t.co/XFBn8VNZCj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 4, 2026

El sujeto en cuestión es Fernando Ortiz. El ‘Tano’ sabe perfectamente lo que es dirigir dentro de la Liga MX, aunque no necesariamente con resultados ganadores. El entrenador pasó por América y más recientemente por los Rayados de Monterrey, donde si bien dejó un par de buenas anécdotas, no llegó a más a la hora de ir por los títulos. Tanto locales como internacionales.

A pesar de ello, Tigres le tiene en el radar. Ortiz en este momento trabaja en Chile al frente de Colo-Colo. Tiene al club como líder de la liga local, jugando además un gran fútbol. Este resurgir del argentino ha hecho que los de la UANL tengan pleno interés en su fichaje como técnico emergente tras la partida de Pizarro.

Pumas UNAM v Santos Laguna - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

De momento no hay nada formal. Tampoco una oferta sobre la mesa. Lo que es un hecho es que el club está cocinando un ataque por el ‘Tano’. En el entendido que lo anterior será complejo. Tiene contrato con Colo-Colo y sobre todo, se entiende que está feliz tanto con el club, como con su vida en Chile, misma a la que llegó luego de tiempos complejos en México.

En Tigres no hay más tiempo que perder. El club no ha podido ganar en 90 minutos en los cuatro partidos jugados en el semestre. La afición se está cansando de este presente y exige soluciones a la gerencia, mismas que deberán de ser inmediatas.