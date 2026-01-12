El técnico que puede reemplazar a Torrent en caso de emergencia

En Monterrey el entorno comienza a agitarse. Rayados analiza posibles movimientos en su cuerpo técnico luego de un inicio que volvió a sembrar dudas. La directiva entiende que el proyecto necesita resultados inmediatos y que la paciencia con Domenec Torrent no será ilimitada, especialmente tras un semestre previo considerado fallido.

El arranque reciente del equipo volvió a poner bajo la lupa el trabajo del entrenador español. Más allá de explicaciones tácticas o procesos inconclusos, en el club existe la sensación de que el plantel no termina de reflejar en la cancha la inversión ni las expectativas que se trazaron desde la planeación deportiva.

Torrent llegó con la misión de consolidar un proyecto competitivo y devolver a Rayados a los primeros planos. Sin embargo, los resultados del torneo pasado y las primeras señales del actual calendario han generado inquietud. En la institución consideran que no hay margen para repetir errores ni prolongar inercias negativas.

Desde la cúpula regiomontana se insiste en que no existe una decisión tomada, pero sí una postura clara: no habrá exceso de paciencia. El desempeño del equipo en las próximas semanas será determinante para definir si el proceso continúa o si se activa una alternativa que ya comienza a sonar con fuerza.

En ese contexto aparece el nombre de Miguel Herrera como un posible plan de emergencia. El técnico mexicano se encuentra actualmente como agente libre y cuenta con un conocimiento profundo del futbol local, además de experiencia manejando planteles con presión mediática y exigencia inmediata de resultados.

United States v Costa Rica - Gold Cup 2025: Quarter Finals | Stephen Maturen/GettyImages

Herrera no es un desconocido para Rayados. Ya tuvo una etapa previa en el club, donde dirigió durante varios torneos y logró llevar al equipo a instancias finales, aunque sin conseguir el título. Su perfil genera división, pero también es visto como un entrenador capaz de sacudir dinámicas rápidamente.

De momento, en Monterrey no hay negociaciones avanzadas ni contactos formales con el llamado “Piojo”. Su nombre aparece únicamente como una opción preventiva, pensada para un escenario en el que el proyecto actual no muestre señales claras de recuperación futbolística y anímica.

Rayados sabe que cada decisión tendrá un impacto profundo en la temporada. Por ahora, Domenec Torrent sigue al mando, pero con un margen cada vez más estrecho. Mientras tanto, Miguel Herrera espera, en silencio, como una carta de emergencia que podría volver a activarse en Nuevo León si el panorama se complica.