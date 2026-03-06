El torneo internacional que busca recibir México en el futuro cercano

El futbol mexicano vuelve a mirar hacia los grandes escenarios internacionales. La Federación Mexicana de Futbol ha confirmado su interés en organizar el Mundial de Clubes de 2029, un torneo que se perfila como uno de los eventos más relevantes del calendario global en la segunda mitad de la década.

La iniciativa fue confirmada por Mikel Arriola, una de las figuras más influyentes dentro de la estructura directiva del futbol mexicano. El dirigente aseguró que el país ya ha puesto oficialmente su nombre sobre la mesa de la FIFA con la intención de competir por la organización del certamen.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para posicionar nuevamente a México como sede de eventos internacionales de primer nivel. Después de la experiencia que representará el Mundial de selecciones de 2026, las autoridades del futbol nacional buscan mantener la presencia del país en el calendario global.

El Mundial de Clubes de 2029 aparece como una oportunidad estratégica para lograr ese objetivo. La competición, que reúne a los mejores equipos de cada confederación, ha incrementado su relevancia en los últimos años tras las modificaciones implementadas por la FIFA para ampliar su formato y su impacto comercial.

Dentro de la Federación Mexicana de Futbol existe confianza en que el país pueda competir seriamente por la sede del torneo. La infraestructura deportiva, la experiencia organizativa acumulada en torneos internacionales y la capacidad logística del país forman parte de los argumentos que respaldan la candidatura.

El historial de México como anfitrión de eventos futbolísticos internacionales también juega a su favor. A lo largo de las últimas décadas, el país ha organizado competiciones de alto nivel, consolidando una reputación importante dentro del entorno organizativo del futbol mundial.

Sin embargo, la competencia por la sede del Mundial de Clubes 2029 promete ser intensa. Diversas naciones han mostrado interés en albergar el torneo, conscientes de la relevancia deportiva, económica y mediática que implica recibir a los clubes más importantes del planeta.

Entre los países que también han levantado la mano para organizar el campeonato aparecen potencias futbolísticas y económicas. Brasil, Estados Unidos, Marruecos, Arabia Saudita y Catar figuran entre los candidatos que podrían competir directamente con México por la sede.

Cada uno de estos países cuenta con argumentos sólidos para respaldar su candidatura. Algunos destacan por su tradición futbolística, mientras que otros poseen una infraestructura moderna y recursos financieros importantes para albergar eventos de gran magnitud.

En ese escenario, la propuesta mexicana buscará destacar a partir de su experiencia organizativa, su tradición futbolística y la pasión de sus aficionados. Elementos que históricamente han convertido al país en una de las sedes más atractivas para eventos internacionales.