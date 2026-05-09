El 'Tuca' Ferretti se habría reunido con importantes directivos regiomontanos

Nació en Brasil, pero, futbolísticamente hablando, se hizo en México. Primero como jugador, convirtiéndose en un verdadero referente para el equipo de los Pumas de la UNAM, y después como entrenador, en donde cosechó un total de siete títulos de liga, cinco de ellos ganados con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sin embargo, tras su salida del conjunto auriazul en mayo del 2021, el estratega brasileño no ha podido retomar el camino del éxito. Dirigió a Bravos de Ciudad Juárez y a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, pero en ambas instituciones acabó por fracasar.

En los últimos meses, se vinculó mucho el nombre de Ricardo: el 'Tuca' Ferretti con los Rayados de Monterrey, quien fuera su acérrimo rival durante su estadía con el equipo de Tigres, pero con el cual lo une también un viejo lazo desde sus años como jugador.

Tigres UANL v Chivas - Torneo Guard1anes 2020 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Los rumores cobraron aún más fuerza en los últimos días, cuando lo vieron en la sultana del norte. No obstante, quienes conocen a Ricardo, saben que los jueves normalmente viaja a Nuevo León, en donde tiene varias residencias.

Lo que hace distinta esta situación, es una información revelada el día de hoy por el comentarista deportivo Aldo Farías, con quien el 'Tuca' coincidió muchos años en Nuevo León. Aseguró que el estratega brasileño se había reunido con importantes directivos regiomontanos, y que esto podría estar relacionado con un regreso al fútbol mexicano, si bien no como director técnico, sí como un hombre de pantaloncillo largo.

Si bien es cierto que Aldo Farías no especificó con cuál de los dos equipos regiomontanos podría trabajar Ricardo, por la manera en la que salió de Tigres, luce sumamente complicado que se trate del universitario de Nuevo León, aunque también podría fungir como una especie de consejero de Guido Pizarro, uno de sus jugadores ''consentidos'' cuando era entrenador del conjunto auriazul.

Ya en 2014 Mejía Barón hizo algo similar con el 'Tuca', y los resultados fueron positivos para los Tigres. No sería nada descabellado que intentaran replicar la fórmula. ¿Difícil? Sí. Pero no imposible.

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