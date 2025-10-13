El único jugador de los lesionados que tiene el Real Madrid que se perdería el Clásico

El Real Madrid ha atravesado semanas complicadas debido a una serie de lesiones. En un corto período, el equipo dirigido por Xabi Alonso perdió a Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal.







Durante la Fecha FIFA de octubre, Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Franco Mastantuono también presentaron molestias físicas.

Según un reporte del Diario Sport, el conjunto merengue podría recuperar pronto a la mayoría de sus jugadores lesionados, con la excepción de Antonio Rüdiger.

El defensa alemán, aquejado por una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, no regresaría a los terrenos de juego hasta finales de año.

Real Madrid CF-RCD Mallorca-La Liga EA Sports | GOKHAN TANER/GettyImages

Rüdiger sufrió una lesión durante un entrenamiento el 12 de septiembre. El defensa europeo solo ha jugado 90 minutos en la temporada 2025/2026 de LaLiga.

Los jugadores que el Real Madrid recuperará para enfrentar al Barcelona

El Real Madrid se enfrentará al FC Barcelona el domingo 26 de octubre en la jornada 10 de LaLiga. La buena noticia para el cuadro blanco es que podrá tener de vuelta a sus elementos clave.

El reporte de Sport señala que las molestias físicas de Mbappé, Mastantuono y Huijsen no son de importancia y que estarían listos para tener minutos ante los blaugranas.

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

En el caso de Alexander-Arnold y Carvajal, ambos jugadores están finalizando sus procesos de recuperación y se espera que estén disponibles para el Clásico. No obstante, existe preocupación sobre el ritmo competitivo con el que podrían llegar.

Otro jugador que podría regresar es Ferland Mendy. El lateral francés, ausente durante seis meses por una lesión, ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, según informó The Athletic.

Durante la temporada pasada, el Real Madrid registró cuatro derrotas ante el Barcelona. En una entrevista reciente, Rodrygo afirmó que tras la goleada sufrida en el derbi madrileño ante el Atlético, deben ganarle a los blaugranas "como sea".