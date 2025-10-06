Rodrygo calienta El Clásico: “Al Barcelona tenemos que ganarle como sea”

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán este 26 de octubre en el marco de la jornada 10 de LaLiga. A pesar de que aún faltan varias semanas para una nueva edición de El Clásico, la expectativa crece en torno al partido más emblemático del fútbol español. En una reciente entrevista con el Diario AS, Rodrygo, estrella del conjunto merengue, compartió sus impresiones sobre este esperado duelo.

Al ser cuestionado sobre las cuatro derrotas contra el conjunto blaugrana en la campaña 2024/2025, el delantero brasileño afirmó que "de la temporada pasada es mejor olvidarse".

Sabemos que no estuvimos a la altura y sobre todo en los Clásicos. No nos encontramos cómodos ante ellos. Es verdad que el año anterior fue al revés y les ganamos los cuatros Clásicos, aunque hay que reconocer que ahora están mejor y tienen mejor equipo, con mucha más confianza en ellos Rodrygo a AS

Tras destacar el gran momento que atraviesa el FC Barcelona, Rodrygo afirmó que la actual plantilla del Real Madrid es un "equipazo" y anticipó un Clásico muy disputado. No obstante, aseguró que los merengues harán todo lo posible por salir victoriosos a toda costa.

Va a ser un partido duro, pero jugamos en el Bernabéu ante nuestra gente y tenemos que demostrar lo que somos, planear bien todo para ganarles como sea. Estamos en nuestra casa Rodrygo a AS

Rodrygo: "Ante Barcelona no se repetirá lo del derbi madrileño"

Tras ser cuestionado por el periodista Tomás Roncero sobre el Clásico y la dolorosa derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, por marcador de 5-2, el futbolista brasileño se mostró categórico y afirmó que una debacle así no volverá a ocurrir.

Estamos todos de acuerdo. No se puede repetir ni se va a repetir, seguro. Fue un día horrible para nosotros, pero no volverá a ocurrir. Hemos perdido 5-2, no soy tonto, no podemos decir nada Rodrygo a AS

Cadiz CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Finalmente, Rodrygo confesó en entrevista con AS que seguirá en la plantilla merengue mientras el club quiera que continúe.