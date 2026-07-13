El único rival que ha podido frenar a la Argentina de Lionel Scaloni

La victoria por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, permitió que la selección argentina alcanzara una nueva semifinal y extendiera una marca que habla por sí sola.

Desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador en 2018, después de que Jorge Sampaoli se desvinculara del cargo, el combinado nunca quedó eliminado antes de las semifinales en una competencia oficial de primer nivel.

Argentina Training Session | Jam Media/GettyImages

Lo que empezó como un proceso de reconstrucción, después de la decepcionante actuación en el Mundial de Rusia 2018, terminó convirtiéndose en una de las etapas más exitosas en la historia reciente del fútbol argentino. El equipo consolidó una identidad de juego, una base de futbolistas y una mentalidad competitiva que lo mantienen entre las principales potencias del mundo.

Brasil, el único que logró eliminar a la Albiceleste

Hasta el momento, solo el seleccionado de Brasil consiguió dejar en el camino a la Argentina de Scaloni en un torneo de eliminación directa: en las semifinales de la Copa América 2019 el conjunto dirigido por Tite se impuso por 2-0 y avanzó a la final de la competencia.

Aquel partido quedó marcado por la polémica debido a varias decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del plantel argentino. Más allá del resultado, ese partido representó un punto de inflexión para un grupo que todavía estaba en plena formación.

TOPSHOT-FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA | CARL DE SOUZA/GettyImages

Aún así, dos años después, en la Copa América 2021, Argentina volvió a cruzarse con la Canarinha, esta vez en la final disputada en el estadio Maracaná. El triunfo por 1-0 no solo significó romper una sequía de 28 años sin títulos, sino también el inicio de una etapa repleta de éxitos para la Albiceleste.

Ese campeonato fortaleció la confianza del plantel y abrió el camino hacia nuevas conquistas, entre ellas la Finalissima ante Italia y la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022 frente a Franciac. Desde entonces, el equipo de Scaloni mantuvo una notable regularidad en las grandes competencias.

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