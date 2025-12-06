El único título que Lionel Messi aún no ha podido ganar con el Inter Miami

El Inter Miami ha vivido una transformación desde la llegada de Lionel Messi a mediados de 2023, tras su paso por el Paris Saint-Germain. Los Herons dejaron atrás su imagen de equipo inoperante para convertirse en protagonistas constantes de la Major League Soccer (MLS). Apenas unas semanas después de su arribo a Florida, el club conquistó su primer título importante: la Leagues Cup 2023, venciendo al Nashville SC en una dramática tanda de penaltis.

En la temporada 2024 de la MLS, las Garzas firmaron una gran campaña y conquistaron el Supporters’ Shield, premio otorgado al equipo con más puntos en la fase regular. Sin embargo, el conjunto dirigido por Gerardo Martino quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs frente al Atlanta United, perdiendo así la oportunidad de luchar por el máximo título del futbol estadounidense.

En su tercera temporada con el Inter Miami, Lionel Messi por fin conquistó la anhelada MLS Cup. El equipo de Javier Mascherano, reforzado con figuras como Rodrigo De Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets, derrotó 3-1 a los Vancouver Whitecaps. Así, ‘La Pulga’ entregó al club su primer título de la liga estadounidense. No obstante, aún queda un título pendiente: la Copa de Campeones de Concacaf.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Rich Storry/GettyImages

El próximo desafío de Messi: ganar la Concacaf Champions Cup

Lionel Messi ha disputado dos temporadas con el Inter Miami en la Concacaf Champions Cup. En la edición de 2024, el cuadro rosado llegó hasta los cuartos de final, etapa en la que fueron eliminados por Rayados de Monterrey por marcador global de 5-2.

En la edición de 2025, The Herons dieron un paso hacia adelante y llegaron a las semifinales del certamen, sin embargo, fueron eliminados por el Vancouver Whitecaps en esa fase por marcador global de 5-1.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

El próximo reto de Lionel Messi con las Garzas es trascender en el torneo de clubes más prestigioso de la Concacaf, llegar a la final y quedarse con el título.

El Inter Miami ya se encuentra clasificado a la Concachampions y solamente está en espera del sorteo para conocer a su rival.