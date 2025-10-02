El Valencia presenta una demanda judicial por el documental de Vinícius Júnior

El Valencia confirmó que presentó una demanda contra Netflix por lo que cree que son falsedades en Vini Jr., un documental protagonizado por el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior.

El equipo español acusa al proyecto de mostrar incorrectamente a un grupo de aficionados del Valencia coreando insultos racistas contra Vinícius Júnior en 2023. El Valencia afirma que Netflix dañó el "honor" del club al incluir lo que afirman son subtítulos alterados en un video de presuntos abusos racistas.

La demanda viene provocada por un video del documental que aparentemente muestra a los aficionados en Mestalla apuntando al internacional brasileño durante la derrota por 1-0 del Real Madrid ante el Valencia el 21 de mayo de 2023. El clip se reproduce en Vini Jr. con subtítulos que dicen que dichos aficionados están coreando "mono".

Valencia v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Valencia afirma que los aficionados en realidad estaban coreando “tonto”.

El club amenazó públicamente con demandar si Netflix y Conspiração Filmes, la productora del documental, no cambiaban los subtítulos del vídeo extraído de redes sociales. Netflix no hizo nada, por lo que el Valencia ha emprendido acciones legales.

El club de LaLiga reclama una compensación económica, así como la corrección de los subtítulos del documental. El Valencia también exige la publicación de la sentencia resultante de la demanda.

Aficionados del Valencia condenados previamente por insultos racistas

Vini jr Vinicius Jose Paixao De Oliveira Junior of Real... | SOPA Images/GettyImages

El año pasado, tres aficionados del Valencia presentes en el partido que aparece en el documental de Netflix fueron declarados culpables de insultos racistas hacia Vinícius Júnior. Fueron condenados a ocho meses de prisión y a dos años de prohibición de acceso a los estadios.

Tras el fallo, el extremo de 25 años recurrió a las redes sociales con un contundente mensaje condenando el abuso racista que él y otros jugadores han sufrido en LaLiga.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha era en vano y que simplemente debía 'jugar al fútbol'”, escribió Vinícius Júnior en su cuenta de X (ex Twitter).

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

Y agregó: "Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todas las personas negras. Que los demás racistas sientan miedo, vergüenza y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para exigirles responsabilidades. Gracias a LaLiga y al Real Madrid por contribuir a esta condena histórica. Habrá más".

Un detalle importante a tener en cuenta: el delantero brasileño aún no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda de Valencia.

Más noticias sobre LaLiga