Todos los dimes y diretes que rodean al Real Madrid en las últimas semanas se asemejan a los de un programa de espectáculos. Desde hace ya un tiempo se habla más de la vida personal de los futbolistas y de lo que ocurre puertas adentro del vestuario que del rendimiento en la cancha. En ese marco, trascendió información que expone mucho malestar interno y cuestionamientos que atraviesan distintos sectores del plantel.

De acuerdo con lo que informó El Mundo, hay un núcleo de futbolistas merengues que está disconformes con Álvaro Arbeloa. Ahi Dani Carvajal, Marco Asencio, Dani Ceballos y Fran García aparecen entre los principales señalados en esta situación. En varios casos, entienden que el entrenador dio prioridad a las "estrellas" en sus declaraciones públicas y que apostó por canteranos en las alineaciones, lo cual los dejó en un segundo plano. Se trata de un sector que en otras temporadas tuvo un rol importante dentro del vestuario y que ahora perdió todo tipo de influencia.

El caso de Carvajal es un fiel reflejo de ese clima. El lateral, lesionado y sin futuro determinado, protagonizó uno que otro cruce con el DT por la cantidad de minutos que recibió en la temporada. A esa situación se suman episodios con otros futbolistas: Asencio fue apartado por una respuesta que no cayó bien en el cuerpo técnico. Ceballos quedó fuera de convocatorias luego de un encontronazo. Carreras también perdió lugar por cuestiones vinculadas a su conducta.

Dentro del plantel también generó comentarios, como ya se mencionó, la elección de Arbeloa de respaldarse en canteranos en algunos encuentros. Parte del grupo no acompañó esa decisión y, para colmo, los resultados no ayudaron. La mala racha incluyó eliminación temprana en la Copa del Rey y la Champions y un camino complicado en la liga, ya díficil de alcanzar al Barcelona.

🚨 JUST IN: Real Madrid’s dressing room has experienced FRICTION:



• Kylian Mbappe’s handling of his injury recovery by going Italy has not helped.

• Alvaro has been BENCHED for games due to POOR attitude.

• Asencio, Ceballos & Carvajal are players that have clashed with… pic.twitter.com/dL8asYzLWq — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 3, 2026

El broche de oro es la situación de Kylian Mbappé. El francés atraviesa una nueva lesión muscular leve y el problema es que su manejo de la recuperación genera desconcierto entre sus compañeros. Varios no comprenden sus viajes fuera de España y, si bien cuando se trasladó a París con acompañamiento médico, el grupo respaldó esa decisión; en los últimos días, la percepción cambió y surgieron entredichos y cuestionamientos.

Arbeloa, en conferencia de prensa, evitó profundizar sobre estos temas. "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid", expresó. También hizo referencia al momento deportivo del equipo. "Se han dado situaciones que tenemos que saber manejar mejor", cerró.