El veterano que podría retornar a Chivas en el mercado de invierno

El mercado de fichajes podría traer de vuelta a un viejo conocido a Guadalajara. Carlos Salcedo estaría en la mira de las Chivas para reforzar su defensa de cara al Clausura 2026, marcando así un posible regreso casi diez años después de su primera etapa con el rebaño sagrado.

El zaguero mexicano, actualmente en los Rayados de Monterrey, no vive su mejor momento. Tras una lesión de gravedad, ha perdido protagonismo dentro del plantel y su rol se ha reducido a la suplencia, situación que habría despertado su deseo de cambiar de aires en busca de continuidad.

La directiva del Guadalajara contempla seriamente su incorporación, especialmente ante la inminente salida de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda. El defensor tapatío, pieza importante en los últimos torneos, podría dejar el club durante el mercado invernal, lo que abriría el espacio perfecto para el retorno de Salcedo al redil.

Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Salcedo ve con buenos ojos la posibilidad de regresar a Guadalajara. Tanto en lo deportivo como en lo personal, el defensor se sentiría cómodo volviendo a una ciudad donde su familia conserva lazos y donde ya vivió una de sus mejores etapas futbolísticas.

El posible traspaso, según se reporta, no representaría una gran inversión para Chivas. Monterrey estaría dispuesto a negociar por una cifra moderada, aunque el principal obstáculo sería el salario del jugador, considerado uno de los más altos entre futbolistas mexicanos en la Liga MX.

En caso de concretarse, el regreso de Salcedo aportaría experiencia y liderazgo a la zaga rojiblanca. 'El Titán', con pasado en Europa y la selección mexicana, mantiene un perfil competitivo que podría fortalecer la línea defensiva de Fernando Gago, especialmente pensando en la búsqueda de un equipo más sólido y equilibrado.

El próximo mercado de invierno promete movimiento en Verde Valle, y el regreso de Carlos Salcedo al club que lo vio consolidarse en el fútbol nacional podría convertirse en uno de los grandes titulares del periodo de transferencias. Su retorno al Rebaño, una década después, está más cerca de lo que parece.

