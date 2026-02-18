El video del Real Madrid TV contra Gianluca Prestianni

El Real Madrid abrió un nuevo frente mediático luego de que, a través de su canal oficial, Real Madrid TV, lanzara duras críticas contra Gianluca Prestianni. El club blanco reaccionó públicamente tras los señalamientos de presuntos actos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr., en un episodio que ya estaría bajo análisis.

En la emisión, el medio institucional merengue cuestionó con firmeza la conducta del futbolista argentino, asegurando que su actitud durante el encuentro fue inaceptable. Desde la señal madridista sostuvieron que ciertos gestos y comportamientos del extremo generaron un ambiente tenso dentro del estadio y fuera de él.

Además, en el mismo espacio televisivo se sugirió que la supuesta conducta de Prestianni habría influido en parte de la grada. Según el discurso difundido, algunos sectores de la afición del Benfica replicaron actitudes que el club español considera impropias, lo que terminó por escalar el clima del compromiso.

El señalamiento no quedó únicamente en el episodio puntual. En la pieza difundida se recordaron otros momentos polémicos que han rodeado al joven futbolista argentino, pese a su corta edad. Desde Madrid se puso sobre la mesa un historial que, aseguran, refleja patrones de comportamiento que deben revisarse.

La postura del club merengue se da en un contexto delicado, especialmente por la constante lucha institucional que el Real Madrid ha encabezado en defensa de Vinicius Jr. ante distintos casos de racismo en el fútbol europeo. El brasileño ha sido víctima reiterada de ataques y la entidad ha respondido con firmeza en cada situación.

En paralelo, se entiende que la UEFA ya se encuentra en medio de una investigación para esclarecer los hechos. El organismo rector del fútbol europeo analizaría imágenes, reportes arbitrales y testimonios antes de emitir cualquier resolución oficial, en un caso que podría tener consecuencias disciplinarias.

Por ahora no existe un fallo definitivo ni una sanción comunicada. El foco está puesto en determinar si hubo responsabilidad directa del jugador o si se trató de una interpretación amplificada por el contexto del encuentro y la tensión propia de una eliminatoria europea.

La situación promete generar repercusiones en los próximos días. Más allá del cruce mediático, el desenlace dependerá del dictamen de la UEFA. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar el debate sobre el racismo en el centro de la conversación del fútbol continental.