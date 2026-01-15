El Volcán pasa factura: abucheos para Ibáñez y Antuna en una noche sin perdón

El Estadio Universitario volvió a dejar claro que su exigencia no entiende de nombres ni trayectorias. En la más reciente presentación de Tigres, la afición expresó su inconformidad de manera directa, abucheando a dos de sus atacantes desde el primer contacto con el partido, marcando una noche incómoda y tensa para el plantel.

Los señalados fueron Nicolás Ibáñez y Uriel Antuna, quienes recibieron los primeros silbidos incluso antes de tocar el balón. Durante la presentación del once inicial ante Pumas, el Volcán respondió con desaprobación, reflejo del desgaste entre la grada y dos futbolistas que no han logrado responder a las expectativas generadas.

La situación no se quedó en la antesala del partido. Conforme avanzaron los minutos, el rendimiento de ambos atacantes no ayudó a revertir el ambiente. Tigres mostró carencias ofensivas, poca claridad en el último tercio y decisiones erráticas que terminaron por impacientar aún más a una afición acostumbrada a competir por todo.

El punto de quiebre llegó cuando Ibáñez y Antuna fueron sustituidos. En ese momento, los abucheos se intensificaron, convirtiéndose en un mensaje contundente desde las tribunas. Para la afición felina, el desempeño fue insuficiente y el margen de tolerancia parece haberse agotado tras una actuación catalogada como pésima.

La afición de Tigres ha construido una reputación de exigencia máxima, especialmente con los jugadores ofensivos. En una plaza donde el gol es obligación y no promesa, las fallas reiteradas y la falta de impacto pesan más que cualquier respaldo previo o historial reciente.

Ante este escenario, Guido Pizarro enfrenta uno de sus primeros grandes retos como técnico. El estratega intenta recuperar futbolística y anímicamente a Ibáñez y Antuna, consciente de que son piezas que, en teoría, pueden aportar. Sin embargo, el entorno no es favorable y la presión crece jornada tras jornada.

Por ahora, no hay señales claras de mejoría ni argumentos sólidos que inviten al optimismo inmediato. Ambos atacantes lucen lejos de su mejor versión, y el divorcio con la grada parece profundizarse. En Tigres, el mensaje es claro: el Volcán no perdona y el crédito se agota rápido cuando el rendimiento no acompaña.