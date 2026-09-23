El voto de confianza final del fútbol mexicano para Gilberto Mora

Desde su inicio como profesional, Gilberto Mora fue considerado como la nueva gran perla del fútbol en México. Al hombre de los Xolos de Tijuana se la considera como un talento más que inusual dentro de los límites del país, una joya de la élite entre los jugadores de su edad.

Gilberto ha respondido a las expectativas. Muestra de ello, su ahora condición de jugador más joven en debutar con selección mexicana, en todas las competiciones, incluida la Copa del Mundo. Se entiende que el mediapunta desde ya es considerado el futuro del combinado nacional y es por ello que se le entrega un voto de confianza enorme.

🇲🇽🔟 ¡EL NUEVO ‘10’ DEL TRICOLOR TIENE 17 AÑOS!



Gilberto Mora portará uno de los dorsales con mayor peso en la Selección Mexicana durante el arranque de la era de Rafa Márquez. Una responsabilidad enorme para un futbolista que, pese a su edad, ya suma 12 partidos con la mayor y… pic.twitter.com/ZfoQ6NR63v — Claro Sports (@ClaroSports) September 23, 2026

Fuentes cercanas a la selección mexicana confirman que ya mismo Mora será el nuevo '10' dentro del 'Tri' ese puesto que ya tiene posicionalmente dentro de la cancha, ahora lo gozará en el dorsal. Un número que tienen precedentes muy importantes en la historia del cuadro mexicano.

La decisión gira alrededor de lo que se espera de Mora dentro de la cancha de aquí a la siguiente Copa del Mundo. Luego de demostrar en el Mundial que su edad no limita su talento, se entiende que Rafael Márquez le ven con los enteros de tomar la pelota y guiar al resto del combinado mexicano.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El último diez en selección mexicana fue Alexis Vega. Ese ha sido su dorsal durante la últimas dos Copas del Mundo, en las cuales, pasó de noche. Ahora el dorsal queda en la espalda de Gilberto y se espera que lleve el mismo por incluso mucho más de una década.

No se puede negar que a nivel de mercadotecnia, este es un movimiento también de alta relevancia. Tras el Mundial, Gilberto quedó posicionado como el jugador nacional tal vez de mayor nivel de alcance, tanto en el mercado nacional, como a nivel internacional.