El vuelo del FC Barcelona a Sevilla se retrasa por niebla

Malas noticias inesperadas para el FC Barcelona: el vuelo que los trasladó desde la Ciudad Condal a Sevilla para visitar este sábado al Real Betis sufrió una demora de una hora por la intensa niebla en la ciudad de Andalucía.

Según informó Mundo Deportivo, el Barça despegó rumbo a Jeréz, como localidad más cercana, y durante el vuelo retomaron camino a Sevilla, donde finalmente pudieron aterrizar sin inconvenientes y quedar listos para disputar el partido por la jornada 15 de LaLiga este sábado por la noche española.

El FC Barcelona viene de ganarle al Atlético de Madrid entresemana por 3-1 y buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato en La Cartuja contra el equipo de Manuel Pellegrini, aunque esto no será nada fácil. Tienen 37 puntos, aventajando por una sola unidad al Real Madrid y por cinco al Villarreal, sorprendente tercero del campeonato español.

Flick: "Estamos muy contentos de estar jugando a este nivel"

Hansi Flick Of FC Barcelona Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

El entrenador del FCB brindó una rueda de prensa este viernes, como ya es costumbre en la previa de cada partido. En la misma, se refirió al choque contra el Betis: "Siempre va a ser difícil. Tienen un equipo fantástico. Tenemos que hacer lo mismo que contra el Atlético. Venimos de una buena dinámica, también en los entrenos. La victoria del martes nos da confianza".

"Hoy por hoy, estamos muy contentos de estar jugando a este nivel. Creo en mi equipo. Hemos dado un paso adelante, hemos demostrado que cuando estamos bien conectados, cuando jugamos como equipo, todo va bien. Tenemos que jugar los unos por los otros, como un equipo", agregó.

Sobre Lamine Yamal, concluyó: "Siempre hablamos de jugadores en el rol ofensivo y defensivo. Está haciendo las cosas muy bien, contra el Atlético presionando mucho. Ha mejorado muchísimo en ataque y defensa. Me ha encantado lo que he visto en el entreno de hoy. Me encanta poder verle y tenerle aquí en Barcelona a este nivel".