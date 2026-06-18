El XI ideal de la primera fecha del Mundial 2026 según Opta

Terminó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y Opta armó su once ideal de la jornada inicial, con integrantes de varias de las sorpresas de esta fase de grupos hasta el momento.

Cabo Verde, por ejemplo, aporta a dos futbolistas para este once, mientras que Estados Unidos también suma un par. Australia, Argentina, Panamá, Francia, Noruega, Costa de Marfil y Marruecos completan el parado hipotético.

El once ideal de la primera fecha según Opta

1. POR: Vozinha - Cabo Verde

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

El guardameta de 40 años se convirtió en una de las grandes historias de este Mundial, con una actuación consagratoria en el épico empate entre España y Cabo Verde. Tuvo 7 paradas y tres centros descolgados, alzándose así como la figura.



¿Un 0-0 puede ser épico? Obvio, siempre y cuando las fuerzas futbolísticas no sean equitativas entre si.

2. LD: Amir Murillo - Panamá

Ghana v Panama - FIFA World Cup 2026 - Group L | Anadolu/GettyImages

Si bien su equipo perdió sobre el final ante Ghana, el lateral derecho panameño se hizo el dueño de su banda y se alzó como uno de los puntos altos de la primera jornada.



Acertó centros que generaron la mayor cantidad de riesgo en favor del equipo centroamericano.

3. DFC: Roberto Lopes - Cabo Verde

SOCCER: JUN 15 FIFA World Cup 26 Group H - Spain vs Cabo Verde | Icon Sportswire/GettyImages

No todo el trabajo de salvar a Cabo Verde fue de Vozinha: Roberto Lopes fue el gran nombre de la defensa que tuvo que frenar futbolistas como Lamine Yamal, Dani Olmo y Pedri, entre otros.



Tuvo once despejes, dos intercepciones y tres tiros bloqueados. Una máquina.

4. DFC: Harry Souttar - Australia

Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Stu Forster/GettyImages

El longilíneo zaguero australiano terminó golpeado de tanto despejar: fueron 13 en total los rechazos del futbolista del Leicester inglés. Si bien el ataque del equipo oceánico fue fundamental, su aporte para frenar los ataques turcos fueron providenciales.

5. LI: Antonee Robinson - Estados Unidos

FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR | VALERIE MACON/GettyImages

Lastimó por el lateral izquierdo a una Paraguay desconocida y logró tirar siete centros precisos en un equipo que llegó todo lo que quiso al área rival.



Además, aportó en defensa conformando un ida y vuelta dinámico entre ataque y repliegue. Recuperó siete pelotas y despejó tres balones.

6. MC: Weston McKennie - Estados Unidos

United States v Belgium - International Friendly | Kevin C. Cox/GettyImages

Fue uno de los puntos altos de Estados Unidos en la goleada ante Paraguay y aportó, mayoritariamente, pases precisos en campo rival para abrir camino a los otros atacantes.



Su aporte fue silencioso pero valioso.

7. MC: Ayyoub Bouaddi - Marruecos

FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MAR | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El joven talentoso del Lille despertó intereses de grandes equipos del fútbol europeo, con el Arsenal y el Paris Saint-Germain picando en punta.



Acertó el 91% de los pases precisos, con un 88% en campo rival. Recibió faltas y recuperó seis balones.

8. ED: Leo Messi - Argentina

2026 World Cup - Argentina - Algeria | picture alliance/GettyImages

Tuvo un partido imperial en el Arrowhead Stadium, con un hattrick en el debut de Argentina frente a Argelia, y agrandó su figura en las Copas del Mundo igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia.



Mientras atraviesa un momento familiar complejo, el rosarino la sigue rompiendo con la albiceleste y hace soñar a su país con el bicampeonato.

9. EI: Yan Diomande - Costa de Marfil

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Fue uno de los responsables del trabajado triunfo de Costa de Marfil contra Ecuador, dominando la banda derecha del ataque marfileño contra los poderosos zagueros sudamericanos.



Promedió 80% de pases precisos, recibió dos faltas y completó cuatro regates.

10. DC: Erling Haaland - Noruega

SOCCER: JUN 16 FIFA World Cup 26 Group I - Iraq vs Norway | Icon Sportswire/GettyImages

En el 4-1 de Noruega contra Irak, el Androide arrancó su camino en Copas del Mundo a puro gol: le marcó un doblete a los asiáticos para quedar bien arriba en el grupo que comparten con Francia y Senegal. Además, recibió tres faltas.

11. DC: Kylian Mbappé - Francia

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Salvó a Francia tras un flojo primer tiempo con un doblete en el complemento del triunfo 3-1 ante Senegal para demostrar que llegó a Norteamérica para seguir haciendo historia de la grande. Además, tuvo un 94% de eficiencia en pases precisos.