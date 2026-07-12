El XI Ideal de las semifinales del Mundial 2026

Concluyeron los cuartos de final del Mundial 2026 y ya tenemos a las cuatro selecciones que buscarán el título: Francia, Inglaterra, Argentina y España.



Para llegar a esta instancia, Les Bleus eliminaron a una lamentable Marruecos, que echó por la borda todo lo que había hecho, ya que apostó por defender el cero, una estrategia que no le funcionó, pues fiel a su estilo, los franceses se fueron con todo al ataque desde el silbatazo inicial ganando 2-0.



Posteriormente, La Roja doblegó 2-1 a una Bélgica que luchó hasta donde pudo, pero un terrible error del arquero Senne Lammens, que tomó el lugar de un lesionado Thibaut Courtois, costó caro. Apenas llevaba 15 minutos en el campo y tras un disparo lejano de Pau Cubarsí, el arquero no se quedó con el esférico lanzando un rebote para que Mikel Merino aprovechara la situación.



Con respecto a Los Tres Leones, supieron levantarse de un tanto en contra para remontar 1-2 a Noruega a través de un doblete de Jude Bellingham. Finalmente, La Albiceleste tuvo que ir hasta los tiempos extra para superar 1-3 a Suiza.



Aquí está el Once Ideal de las semifinales de la Copa del Mundo:

EL ONCE IDEAL DE LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026

1. Portero: Emiliano Martínez

Dibu Martínez | David Ramos/GettyImages

El Dibu ya sabe lo que es ser campeón, siendo factor en la conquista de Qatar 2022. Hasta ahora no ha tenido mucho trabajo debido al buen desempeño de su defensa y las pocas armas que han tenido algunos de sus rivales, sin embargo, en las pocas opciones que ha tenido que aparecer lo ha hecho bien. El del Aston Villa de Inglaterra es figura, es por eso que sus compañeros y aficionados tienen su confianza depositada en él. Su suplente sería el español Unai Simón.



2. Defensa: Dayot Upamecano

Dayot Upamecano | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El francés del Bayern Munich de Alemania ha tenido un buen Mundial y su desempeño en los cuartos de final fue destacado, ya que tuvo ocho acciones defensivas para parar a los marroquís. Es preciso a la hora de entregar el balón y despejó adecuadamente. Destaca por su velocidad, presencia física y un alto porcentaje de duelos ganados.



3. Defensa: Lisandro Martínez

Lisandro Martínez | Omar Vega/GettyImages

A pesar de ser un central, cuenta con cualidades de un ofensivo, ya que suele morder metros más adelante de su área. Hasta hoy, Lionel Scaloni sólo ha repetido una vez su once titular, pero el jugador del Manchester United de Inglaterra ha estado en cinco partidos, con un gol y una asistencia. Templanza, inteligencia táctica y anticipación son sus armas.



4. Lateral izquierdo: Marc Cucurella

Marc Cucurella | David Ramos/GettyImages

El ex del Chelsea de Inglaterra que acaba de fichar con el Real Madrid es una verdadera pesadilla para los rivales, ya que a pesar de ser un lateral parece más un extremo, que continuamente pisa el área rival, generando varias acciones de peligro. Según datos de velocidad y rendimiento, ha sido uno de los defensores más activos en las fases decisivas.



5. Lateral derecho: Pedro Porro

Pedro Porro | Luke Hales/GettyImages

Está consolidado como una opción sólida en el esquema de Luis de la Fuente. Ante Bélgica, el jugador del Tottenham de Inglaterra tuvo un desgaste impresionante recorriendo todo su carril, recuperando la redonda en cuatro ocasiones. También se debe hacer una mención especial para el inglés Reece James, otro que brilla en dicha posición.



6. Pivote: Rodri Hernández

Rodri Hernández | NurPhoto/GettyImages

El capitán de La Roja es considerado por muchos expertos como el mejor futbolista en dicho rol. Es el eje que permite mantener la posesión del esférico y a la vez, corta los ataques rivales. Junto a Lamine Yamal fue el mejor calificado contra Bélgica, ya que el jugador del Manchester City de Inglaterra tuvo el mayor número de toques en el duelo con 118, recorriendo cada sector del mediocampo.



7. Mediocentro: Pedri González

Pedri González | Europa Press Sports/GettyImages

Es el motor creativo de España, tal como lo hace en el Barcelona. Es bastante inteligente para moverse entre líneas, además cuenta con precisión técnica. Ha sido titular en todos los encuentros, pero a pesar de su importancia en el esquema no ha logrado tantos ni asistencias. Aunado a ello, se debe resaltar al inglés Declan Rice y al francés Adrien Rabiot.



8. Mediocentro: Jude Bellingham

Jude Bellingham | Richard Pelham/GettyImages

El jugador del Real Madrid ha logrado mostrar un nivel importante, sobre todo en la fase final, cuando más se le ha necesitado. Apareció en los octavos de final contra México con un doblete, lo que repitió contra Noruega en los cuartos de final. No se cansa de probar el disparo hacia el arco, además no tiene miedo de encarar a los rivales para infiltrarse en el área, sin dejar de lado que ha apoyado en el tema defensivo.



9. Extremo izquierdo: Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

El Mosquito tiene la facilidad de aparecer por ambas bandas, además de fungir como centro delantero. Debido a la importancia que ha tenido en el último año y su destacado Mundial, tiene que estar en el once ideal. Cinco anotaciones y dos asistencias son los números del francés, quien ha sido parte esencial de los méritos de Francia. Hay otras opciones como su compatriota Bradley Bracola o Anthony Gordon.



10. Extremo derecho: Lionel Messi

Lionel Messi | Soccrates Images/GettyImages

Por todo lo que representa y engloba, La Pulga sería el encargado de comandar el costado derecho, aun cuando hay otros nombres de peso en la Copa del Mundo como Lamine Yamal, Michael Olise, Desire Doué o Bukayo Saka. Sumado a ello, el argentino ha dado de qué hablar al erigirse como el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 16 y en la presente edición presume ocho anotaciones y dos asistencias, incluso llegó a convertir en nueve partidos consecutivos del torneo internacional, una racha que se cortó frente a Suiza.



11. Delantero: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | Buda Mendes/GettyImages

Otro dilema. Está el inglés Harry Kane y el español Mikel Ayarzabal, pero el goleador del momento es el francés, el que está llamado a cortar próximamente la marca de mayor anotador que está imponiendo Messi. De una u otra forma siempre encuentra la manera de convertir tantos, pareciendo que tiene una gran facilidad para poner la pelota donde guste. En Rusia 2018 se consagró campeón del mundo con Francia, en Qatar 2022 se quedó con las ganas al ser subcampeón, pero sin duda es el mayor favorito para llevarse la gloria después de regalarnos ocho anotaciones y tres asistencias.



12. Técnico: Didier Deschamps

Didier Deschamps | Molly Darlington/GettyImages

El técnico es el que más le sabe, es el más experimentado de los cuatro en cuanto a Copas del Mundo, pues ya fue campeón y subcampeón. Sabiendo de sobra la calidad de plantilla que tiene en sus manos ha sabido sacarles provecho y apostar por una filosofía ofensiva. No obstante, en el fútbol todo puede pasar y no puede hacer menos a Luis de la Fuente, Thomas Tuchel y Lionel Scaloni, quienes también tienen logros dignos en su carrera.



Así se vería el Once Ideal de la semifinales del Mundial 2026



Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri Hernández, Jude Bellingham, Pedri González

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lionel Messi