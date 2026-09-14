Elche vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Martínez Valero recibe una nueva visita de lujo. Este martes 15 de septiembre, el Elche enfrenta al Real Madrid por la jornada 6 de LaLiga en un duelo de contrastes: uno de los grandes candidatos al título que llega luego de dos triunfos ante un dueño de casa que apenas ha sumado dos puntos en el certamen y que no gana un partido oficial desde el último mayo.

El conjunto merengue llega al partido luego de golear por 4-1 al Rayo con un doblete de Kylian Mbappé y tantos de Álvaro Carreras y Jude Bellingham. El equipo de Mourinho resolvió todo en apenas 17 minutos y se fue al descanso tres goles arriba. Mbappé, que también asistió en la jugada del segundo gol, llegó a las seis conquistas en las primeras cinco fechas de LaLiga, igualando una marca que no se veía desde Karim Benzema en 2021/22, y alcanzó a Raphinha y Sergio Camello como uno de los goleadores del campeonato.

El Elche, por su parte, logró cortar una racha de tres derrotas consecutivas con un valioso empate 1-1 en su visita a San Mamés, pero todavía no consiguió ganar en lo que va del campeonato, con apenas dos puntos de quince posibles.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid llega en gran forma, con Mbappé encendido y un funcionamiento colectivo que mejora partido a partido, mientras que el Elche, más allá del envión anímico del empate en Bilbao, sigue sin ganar y necesita hacer un partido casi perfecto para complicarle la vida a un rival de esta jerarquía.

Pronóstico: Elche 0-3 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Elche vs Real Madrid?

Ciudad: Elche, España

Estadio: Manuel Martínez Valero

Fecha: martes 15 de septiembre

Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Elche vs Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)

Elche: 0

0 Empates: 2

2 Real Madrid: 3

Último partido entre ambos: 14/03/2026 - Real Madrid 4-1 Elche - La Liga 25/26, Fecha 28

Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Últimos 5 partidos

Elche Real Madrid Athletic Club 1-1 Elche 12/09/26 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/216 Elche 2-3 Real Sociedad 07/09/26 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Racing de Santander 3-2 Elche 28/08/26 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Elche 0-5 Barcelona 23/08/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Deportivo 1-1 Elche 17/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26

¿Cómo ver el Elche vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Elche

Martín Anselmi hizo dos cambios respecto al once que había caído ante la Real Sociedad, dándole entrada a Roy Revivo y Fede Redondo, en una apuesta por reforzar el sistema defensivo que dio resultado en Bilbao. El técnico argentino fue claro sobre la exigencia que le pide a su equipo: "No puedes dar nada al rival porque lo pagas caro", declaró tras el empate en San Mamés, en referencia a la necesidad de no regalar errores ante rivales de mayor jerarquía como el que se viene ahora.

Elche CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Elche (4-4-1-1): Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Villar, Morcillo, Tete; Buonanotte; Nino.

Últimas noticias del Real Madrid

Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo continúan de baja por lesión, mientras que Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch ya están recuperados y a disposición del técnico portugués para sumar minutos. Mourinho va contando con más futbolistas a disposición, pero el once con el que saldrá a jugar en el Martínez Valero será muy parecido al que goleó al Rayo.

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Valverde, Silva; Diomandé, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

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