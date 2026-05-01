Emilio Azcárraga alza la voz previo a la Liguilla

El semestre del América ha sido duro. Los de la capital del país tenían como gran meta ganar la CONCACAF Liga de Campeones y con ello, sellar el boleto al siguiente Mundial de Clubes. Los del nido de Coapa no sólo no alcanzaron el objetivo, sino que además fueron eliminados de una forma poco digna para la institución.

Ahora, les queda buscar una revancha inmediata dentro de la Liga MX. El equipo se metió casi que de milagro a la liguilla pues entraron en la octava plaza. Siendo el caso, no son ni de cerca el gran favorito para coronarse en un par de semanas, sin embargo, el dueño del club Emilio Azcárraga afirma que esta es la gran etapa de los suyos.

¡CONTUNDENTE! 🧐



En entrevista con FOX Azcárraga habló de las aspiraciones que tiene el conjunto azulcrema en la Fiesta Grande y dejó claro que el equipo sabe muy bien que debe ir por el título.https://t.co/dRhZFg2AJD pic.twitter.com/WkKvawJwS2 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2026

Viene la liguilla. Estamos muy contentos de estar en nuestra liguilla número 17 seguida; eso habla del buen trabajo de planeación durante 9 años. A veces quisiéramos estar más arriba de la Tabla porque te beneficia porque juegas de local, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo. Emilio Azcárraga

Recuerda a todos dentro y fuera del club que el América es un equipo nacido para ganar títulos, nada más vale en el camino.

America v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2023 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El América sabe perfectamente cómo jugar Liguillas. Confío en André, en la plantilla y toda la directiva. El América sabe que tiene que ganar campeonatos sí o sí. Emilio Azcárraga

Con todo y el nivel de exigencia ganador que ha recordado el propio Emilio, pide a la grada no olvidar lo que el equipo ha logrado en los años recientes. Afirmando que el nivel de dominio en la Liga MX ha sido único.

Somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, pero hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros. Emilio Azcárraga