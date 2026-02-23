Emilio Lara y un futuro incierto entre Necaxa y América

El futuro de Emilio Lara se encuentra en un punto de alta incertidumbre. El lateral derecho, todavía perteneciente al América, vive un escenario complejo tras su cesión a Necaxa, donde no ha logrado consolidarse como una pieza indiscutible en el esquema del equipo durante el presente torneo.

Necaxa no tiene claro si ejercerá la opción de compra establecida en el acuerdo con América. Dicha cláusula equivale a 2 millones de dólares, una cifra que en otro contexto pudo parecer accesible, pero que hoy genera dudas dentro de la directiva hidrocálida ante el rendimiento reciente del jugador.

Lara ha perdido peso dentro del plantel de los Rayos. En lo que va del torneo apenas ha participado en tres de siete jornadas disputadas, una estadística que refleja su disminución en protagonismo y que abre cuestionamientos sobre su papel en la planificación deportiva del club.

El contraste con el semestre anterior también es evidente. Aunque tampoco era titular indiscutido, había visto acción en más compromisos, lo que indicaba cierta confianza en su proceso de adaptación. Hoy, en cambio, su presencia es intermitente y su influencia dentro del grupo se ha reducido.

Desde la óptica de Necaxa, la evaluación ya no lo coloca como una apuesta prioritaria. El proyecto busca optimizar recursos y destinar inversión a perfiles con impacto inmediato. En ese análisis, la continuidad de Lara no aparece como una decisión estratégica indispensable para el futuro cercano.

El escenario tampoco es sencillo en caso de regresar a Coapa. América cuenta con un exceso de piezas en el lateral derecho, lo que convertiría su retorno en un problema de gestión de plantilla. La competencia interna es fuerte y el espacio para sumar minutos luce limitado.

En el conjunto azulcrema figuran futbolistas como Kevin Álvarez y otros elementos que ya forman parte de la rotación natural en esa zona. Además, el regreso de Dagoberto Espinoza y la presencia de Aarón Mejía incrementan la saturación en una posición específica del campo.

De concretarse su retorno, América tendría que decidir entre integrarlo como alternativa secundaria, buscarle una nueva cesión o intentar una venta definitiva en otro mercado. Ninguna de las opciones parece sencilla si el jugador no recupera continuidad competitiva en lo inmediato.

Así, Emilio Lara transita semanas clave para su carrera. Sin minutos constantes en Necaxa y sin espacio claro en América, su situación exige definiciones rápidas que permitan encaminar un proyecto deportivo estable y evitar que la incertidumbre frene su desarrollo profesional.