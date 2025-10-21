En Barcelona confirman una inesperada estrategia de fichajes para el mes de enero

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, reveló que el club no tiene planes de adquirir refuerzos durante el mercado de fichajes de invierno, aunque la opción no se ha descartado por completo.

El vigente campeón de España aún no ha recuperado su gran nivel de la temporada 2024-25, en gran parte debido a las lesiones y la marcha de Iñigo Martínez. El Barcelona se sitúa por detrás del Real Madrid en la clasificación de LaLiga y estuvo a punto de sufrir tres derrotas consecutivas al comenzar octubre.

Las evidentes debilidades de la defensa y la falta de profundidad en la delantera les dan a los catalanes una idea de qué mejoras podrían incorporar en enero, pero Deco no ha dado señales de alarma todavía.

“No veo que tengamos que acudir al mercado de fichajes de invierno por el momento”, declaró el director deportivo a los medios de comunicación tras su intervención en la Asamblea de Delegados.

“La temporada les dirá mucho. Ningún jugador ha pedido marcharse, y eso no ha condicionado el mercado para nosotros. [Pero] estaremos ahí cuando sea necesario. Si algo se descontrola o si necesitamos o queremos un jugador —no diré nombres— estaremos atentos”, concluyó Deco.

El Barcelona, ​​vinculado con un reemplazo para Robert Lewandowski

La temporada de Robert Lewandowski se ha visto empañada por su baja forma física | Soccrates Images/GettyImages

Incluso si el Barcelona se mantiene fiel a la estrategia propuesta por Deco y tiene un invierno tranquilo, el club aún necesitará encontrar un sucesor para Robert Lewandowski. El contrato del jugador de 37 años de edad vence al final de la temporada y no se ha hecho ningún movimiento para ofrecerle una extensión.

La edad del internacional polaco, junto con su historial de lesiones últimamente, probablemente indique que su etapa en Cataluña está llegando a su fin.

Según un reporte del diario Sport, el Barcelona tiene a Dušan Vlahović (Juventus), Etta Eyong (Levante) y Fisnik Asllani (Hoffenheim) en la lista de posibles sucesores de Lewandowski. Sin embargo, cualquier acuerdo por los delanteros se concretaría en verano.

La cuestión más urgente para el Barcelona es conseguir un central. La baja de Íñigo Martínez ha dejado un hueco enorme en la zaga de Hansi Flick, un hueco que el técnico alemán aún no ha logrado cubrir adecuadamente junto al joven Pau Cubarsí, de 18 años de edad.

Si la defensa catalana sigue siendo vulnerable antes del parón vacacional, Deco y el Barcelona podrían verse obligados a centrar sus esfuerzos en fichar un refuerzo defensivo este invierno.

