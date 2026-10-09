“En el Real Madrid viví la fase importante del caso ‘Negreira’. Nadie sabía nada, pero ocurrió”: José Mourinho

Si hay alguien sin pelos en la lengua que no tiene miedo a decir lo que siente, ese es José Mourinho. En una entrevista con el medio italiano ‘Corriere dello Sport’, el portugués fue cuestionado sobre su relación con los árbitros, algo que le hizo recordar el polémico caso ‘Negreira’ cuando estaba al frente del Real Madrid en su primera etapa entre el 2010 y 2013, que si bien todavía no era de conocimiento público él lo vivió en carne propia junto a sus dirigidos.

“¿Mi relación con los árbitros? No creo que el problema esté en mi persona. El problema es la mala suerte que me acompaña cuando llego a un determinado club. Aquí, en el Real Madrid, viví la fase importante del caso 'Negreira'. Nadie sabía nada de ello, pero nosotros lo vivimos. Ocurrió. Me fui después, ahora todo el mundo lo sabe”, declaró el lustiano.



Al mismo tiempo, The Special One platicó sobre su estadía en Turquía, donde dirigió al Fenerbahçe, entre el 2024 y 2026, haciendo énfasis en que la mala suerte en cuestión de arbitraje lo acompaña, ya que salieron a la luz varias polémicas en la Superliga Turca.



“Luego en Turquía, el gran escándalo... y de nuevo todos lo sabían después de que dejé al Fenerbahçe; este tipo de situaciones me ocurrían con mucha frecuencia”, comentó el ex del Porto.

🚨 José Mourinho: “I arrived at Real Madrid during the PRIME Negreira years”.



“I remember no one knew about it, but we felt and lived it. As soon as I left, everyone knew”.



“Then in Turkey, the big scandal… and again everyone knew after I left Fenerbahçe”. pic.twitter.com/8D0KVY90tV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026

Apenas en el pasado 2025, la Federación Turca de Fútbol suspendió a 149 árbitros y asistentes por su presunta participación en un escándao de apuestas, mientras que en julio fueron detenidos 17 directivos de clubes por una investigación sobre posibles apuestas ilegales y amaño de partidos.



Sus palabras obviamente hicieron eco alrededor del planeta, ya que tocó un tema polémico que sigue siendo tema de conversación en la actualidad.

¿Qué es el caso ‘Negreira’?

Es uno de los escándalos judiciales e institucionales más importantes en la historia reciente del fútbol español. Gira en torno a los pagos millonarios realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira durante la época en la que este ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Se reveló que el cuadro culé pagó más de siete millones de euros a sociedades vinculadas al directivo, los cuales se efectuaron a lo largo de casi dos décadas, desde el 2001 al 2018.



Para el Real Madrid y LaLiga, dichos pagos pudieron tener como objetivo influir en las decisiones arbitrales y asegurar un trato favorable hacia el club catalán, mientras la institución blaugrana se defendió al decir que dichos abonos respondían a servicios de asesoramiento técnico y deportivo. Al final, el caso sigue en evaluación sin señalar al Barça como culpable o inocente.