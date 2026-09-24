En Inglaterra no olvidan el duelo en contra de México

Calificado como el mejor partido de la Copa del Mundo, la selección mexicana e Inglaterra firmaron un capítulo para los libros de historia en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Más de un seleccionado inglés ha externado que dicho cotejo fue el mejor de sus carreras como profesionales. Uno de ellos, el último en externar dicha opinión fue Anthony Gordon, quien afirmó que el cotejo en contra de la selección mexicana fue un episodio marcado de por vida en su tiempo como futbolista.

¡NO OLVIDAN A MÉXICO! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🤝 🇲🇽



En conferencia de prensa de la Nations League, el elemento del Barcelona destacó todo lo que aprendió la selección inglesa del juego ante el Tri en el Mundial 2026.https://t.co/ATaPgMzqUJ pic.twitter.com/pfYJvpJg3W — MedioTiempo (@mediotiempo) September 24, 2026

El partido contra México, fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera. Anthony Gordon

Anthony añadió que la tarjeta roja que recibió Jarell Quansah obligó a los ingleses a jugar un estilo de fútbol que no es el típico en Inglaterra. Un perfil de juego de mucha más garra y esfuerzo.

La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria. Anthony Gordon

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Simon M Bruty/GettyImages

Para cerrar, Gordon afirmó que el cotejo contra México sirvió como lección para futuros cotejos de la selección inglesa. Aunque no resultó en contra de Argentina en la pasada Copa del Mundo, Anthony confía que en dicho antecedente será explotado en próximas competiciones.

Luego eso, posiblemente, se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la Semifinal. Pero no hay garantías de que, si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro, no hubiéramos perdido o ese partido. Anthony Gordon

Los ingleses inician una nueva era esta semana y lo harán mano a mano contra el campeón del mundo, España de Luis de la Fuente, en duelo por la Nations League de la UEFA.