En menos de una hora, América tuvo tres lesionados contra Santos Laguna, encabezados por Allan Saint-Maximin

Las Águilas del América están enfrentando a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y ya están ganando por la mínima del uruguayo Rodrigo Aguirre, sin embargo, hay una noticia que debe tener bastante preocupado al técnico brasileño André Jardine: tres lesionados en menos de una hora.

América es un hospital 🤕🏥🚑



❌ Sebastián Cáceres abandonó el calentamiento. Lo suplió Alan Cervantes



❌ Allan Saint-Maximin sale tocado en la pierna derecha. Entra Brian Rodríguez



❌ José Zúñiga se va por lesión en la rodilla. Entra Rodrigo Aguirre pic.twitter.com/BeiBwDkm1E — AS México (@ASMexico) October 5, 2025

Previo al arranque del encuentro, el defensa uruguayo Sebastián Cáceres se perfilaba para ser titular, no obstante, al final se bajó de la alineación porque sintió molestias en el calentamiento, así que se optó por dejarlo fuera, pensando en recuperarlo durante la Fecha FIFA de octubre.



Ya con respecto al cotejo, el francés Allan-Saint Maximin se despidió al minuto 30, ya que no pudo recuperarse de una patada que recibió por parte de Haret Ortega al minuto 12, con la cual recibió la tarjeta amarilla. Y por ahora, se está en espera de saber cuál es su condición física, especulándose que podría ser una lesión en la ingle derecha. Se debe recordar que una de las críticas más constantes sobre su fichaje fue, precisamente, por las constantes lesiones que lo acongojaron en su travesía por Europa.

🚨¡¡EL FRANCÉS ALLAN SAINT-MAXIMIN SALE DEL PARTIDO, JARED ORTEGA LO LESIONÓ!! 😤🦅🇫🇷



✅ Sale allant Saint Maximin y entra Brian RODRIGUEZ el Rayo ⚡️



¡LAMENTABLEMENTE SE PIERDE EL PARTIDO QUE PODRÍA MARCAR DIFERENCIA!pic.twitter.com/1bg37GlbAX — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) October 5, 2025

La tercera baja fue el colombiano Raúl Zúñiga, aunque a diferencia del galo, este no recibió ningún golpe. Al tratar de rescatar una pelota, La Pantera se barrió, pero al levantarse sintió una molestia que lo llevó a tirarse al piso para que entrara el ‘carrito de las desgracias’. El cafetalero se fue con llanto y podría ser un desgarro en la parte trasera del muslo o en la parte posterior de la rodilla derecha.



Debido a estas lesiones, tuvieron que entrar al quite Alan Cervantes y los uruguayos Brian Rodríguez y El Búfalo Aguirre, el primero desde el inicio y los segundos como relevos.

América 🦅



Y ahora es José Raúl Zúñiga el que se “rompe”.



Parece una lesión en la parte posterior de la rodilla derecha y de inmediato “La Pantera” se fue a vestidores.



Apenas 1 minuto antes había salido Allan Saint-Maximin por una lesión en la ingle derecha.@ESPNmx pic.twitter.com/MSIaRyVbH3 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 5, 2025

Por último, de ser situaciones de gravedad, el hospital del Nido se incrementaría, ya que en la lista de lesionados están el capitán Henry Martín, Jonathan Dos Santos, el español Álvaro Fidalgo y Dagoberto Espinoza.