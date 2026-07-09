¿En qué estadio jugará Cruz Azul el Apertura 2026 de la Liga MX?

Como se ha vuelto una costumbre, Cruz Azul enfrenta una nueva incógnita fuera de la cancha mientras prepara el camino rumbo al retorno de la Liga MX. El equipo celeste tiene dudas sobre el estadio que utilizará como sede de local, debido a que el regreso al Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, se ha complicado.

Los de la capital del país tenían contemplado volver al histórico inmueble después de las remodelaciones realizadas para el Mundial, esto con el respaldo de un acuerdo vigente que le permite ocupar el recinto durante los próximos años. Sin embargo, el cambio de administración alrededor del estadio ha hecho que dicho opción se diluya.

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CRUZ AZUL: CON TRONO Y SIN REINO ❌🏟️



La Máquina está a la puerta de la tormenta: Con todo y título en mano, los celestes y la administración del Azteca viven momentos de tensión y es probable que el equipo no juegue en el Coloso para el AP26 💥 pic.twitter.com/9IqEmEeUhy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 9, 2026

La nueva gestión que encabeza Grupo Ollamani no tendría la intención de respetar íntegros los términos pactados anteriormente. El contrato actual de Cruz Azul contempla el derecho para utilizar el inmueble hasta 2031, pero los nuevos encargados tratan de modificar el acuerdo antes firmado.

Pese a dicho escenario, la postura celeste es la de mantenerse firmes y defender los derechos que considera adquiridos mediante el contrato firmado. La directiva del club afirma que cuenta con argumentos legales para continuar jugando en el Estadio Ciudad de México como local y quiere hacerlos valer.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Más allá de esta firmeza que muestran en La Noria, el club sabe que es prudente tener un plan B en caso de que el escenario se complique. Dentro del mismo, se descarta salir de la Ciudad de México como lo han tenido que hacer para casi todo el semestre anterior.

La vía primaria sería regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que durante muchos años fue conocido como el Estadio Azul. Este recinto guarda una conexión histórica con la afición del club y volvería a convertirse en la casa del equipo si pierde la dispta actual.