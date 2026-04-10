¿En qué estadio se jugará el América vs Cruz Azul de la Jornada 14 del Clausura 2026?

Después de la reinauguración del Estadio Banorte el pasado 31 de abril con el juego de México vs Portugal, luego de un importante proceso de modernización, la directiva del Club América anunció que disputarán todos sus partidos del mes de abril en casa debido a que posteriormente la FIFA tomará control del mismo para el Mundial 2026.

La presentación del conjunto azulcrema en el renovado y legendario Estadio Banorte y único recinto en el mundo en ser sede tres veces de un partido inaugural del Mundial, se llevará a cabo este sábado 11 de abril a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX ante el Club de Fútbol Cruz Azul.

Hay lugares que no se explican, se sienten. Y el nuestro… nos está llamando.



Falta poco para volver, Águilas, prepárense, #VolvemosACasa 💙🏟️🦅💛



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Además, aclararon que los abonados del club tienen su lugar asegurado en los partidos que se disputarán en el Estadio Banorte. A través de los canales oficiales del Club América en donde han recibido la información sobre el proceso de actualización de sus asientos.

Una edición más del Clásico Joven

Esta rivaliidad va por un enfrentamiento más, en estos momentos la Máquina Celeste es escolta del líder con 27 unidades tras 13 juegos, aunque acumula dos empates y una derrota en sus últimos tres juegos, por lo que necesitan volver a ganar para tomar confianza en la recta final de la fase regular.

El Estadio Banorte vuelve a sus funciones en la Liga MX durante abril | Xinhua News Agency/GettyImages

Por su cuenta, las Águilas son sexto sitio con solo 18 unidades, pero tiene dos juegos en fila sin ganar y hay muy poca diferencia de puntos entre el lugar 6 y 14 de solo cuatro puntos.

Su último enfrentamiento entre ambos fue el semestre pasado con la victoria para el conjunto de La Noria por 2-1 con anotaciones de Gabriel Fernández, Ignacio Rivero y por los de Coapa marcó Brian Rodríguez.

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