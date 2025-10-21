¿En qué punto del torneo podría regresar Alejandro Zendejas?

El tema de las lesiones, ha sido uno muy doloroso y constante dentro del América en lo que va del semestre. Al día de hoy, los de la capital del país tienen un amplio número de piezas fuera por temas de salud. De la misma forma, hay otros nombres que están entre algodones al borde de ser baja.

La más reciente baja en el plantel de André Jardine, tal vez la más dolorosa posible al día de hoy, es la de Alejandro Zendejas. El extremo por derecha se resintió de su lesión durante el juego ante Cruz Azul al cual ingresó de cambio con el fin de cubrir al también lesionado en el encuentro Víctor Dávila.

Siendo el caso, Jardine está pagando caro la decisión de darle minutos al seleccionado por Estados Unidos cuando su estado físico no le permitía tener rodaje. Por ahora, es un hecho que el extremo no tendrá minutos en contra del Puebla, sin embargo, su baja su puede extender un poco más de lo esperado.

Alejandro es sin ningún tipo de duda, el mejor jugador para el América en lo que va de Liga MX. El aporte del jugador no se puede equiparar con el de ningún otro en el equipo. Siendo el caso, la meta es tener al '10' en plenitud de condiciones para la liguilla, hecho que llevará a los del nido a no correr riesgos con su retorno.

Tal cual como sucederá en el cruce contra el Puebla, en América contemplan que el jugador no estará disponible para visita del fin de semana a Mazatlán. Incluso, su presencia contra el León dentro de dos semanas es cuestionable.

Un retorno posible podría ser en la jornada final de la Liga MX en contra del Toluca, partido de alta exigencia. Aunque, si el club desea tirar de prudencia, podrían reservar al jugador hasta la liguilla, misma que se jugará a finales de noviembre, luego de la última fecha FIFA del año.

