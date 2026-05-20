¿En qué punto se encuentra la remodelación del Estadio Banorte?

La Copa del Mundo está a días de su inicio. El torneo más relevante en el entorno del fútbol partirá a partir del próximo 11 de junio. Será la selección mexicana la que inicie con la fieste del que será el Mundial más grande de la historia. El rival en turno es Sudáfrica, quien vuelve a la competencia tras 16 años de ausencia.

El primer cruce se dará en la mítica cancha del Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México para efectos de FIFA. Un recinto histórico que vio coronarse a leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona y que lleva meses en medio de una remodelación que de forma inesperada aún no concluye.

¡SIGUEN LAS REMODELACIONES! 😳🏟️



Circulan imagenes en redes en las que se perciben más modificaciones al Estadio Banorte de cara a la Copa del Mundo



¡Queda poco tiempo! pic.twitter.com/mZQijDWYo4 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 20, 2026

Se han revelado imágenes que confirman que los trabajos al interior del estadio siguen su marcha. Si bien es cierto que el estadio ya tuvo actividad tanto de clubes como de la misma selección mexicano, la remodelación no ha llegado a su fin pese a que se ha avanzado de forma radical en la misma.

Las imágenes revelan que los trabajadores al interior del estadio sigue colocando butacas en zonas específicas del recinto. Los espacios en los que aún se trabaja son aquellos que tienen un índole de "VIP" y que no estuvieron disponibles durante la actividad en el recinto de marzo a mayo.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Si bien estamos a tres semanas del inicio de la Copa del Mundo, esto no parece preocupar a FIFA. Los detalles en los que se trabaja son meramente estéticos. Es decir, en caso de que no se culminen a tiempo, se entiende que no afectarían en lo más mínimo la funcionalidad del estadio.

Más allá de lo anterior, se estima que todos los cambios que fueron proyectados desde hace casi dos años, queden terminados en los tiempos y las formas que son correctas.