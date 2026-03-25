En las más recientes semanas, Vinicius Jr. ha dado un paso al frente con el Real Madrid. Luego de la lesión de Kylian Mbappé, el brasileño tomó de nueva cuenta el rol de número con el cuadro de la capital de España dando la cara en noches clave para el equipo como la serie de Champions League y el derbi de Madrid contra el Atlético.

'Vini' de nueva cuenta demuestra su valía dentro del campo en noches donde se juega el futuro del club. Es por ello que el área deportiva de los blancos llevan varias semanas tratando de firmar la extensión de contrato sin éxito para el jugador. Siendo el caso, el mandamás merengue se alista para marcar la diferencia.

🚨🤍 Florentino Pérez has been personally pushing and insisting for months to advance on Vinicius Jr new deal.



Real Madrid president wants Vini Jr to stay and put pen to paper as soon as possible.



Talks continue + decision up to Vini.



🎥➕ https://t.co/guQtMUYyqg pic.twitter.com/Gr2NXqbDSD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Fabrizio Romano reporta que Florentino Pérez será el encargado de buscar la renovación de Vinicius. El presidente quita dicha labor de la manos de la dirección deportiva y atenderá la misma por su propia cuenta. Esto se debe a que el presidente considera el movimiento como uno clave para el futuro del club.

La fuente afirma que ya ha habido mínimos pero reales contactos entre jugador y presidente. De momento nada se ha liberado. Sin embargo, la insistencia de Florentino y el valor que está dando al futuro del jugador dentro del club, puede ser la pauta para que Vinicius ceda un poco.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

¿Qué busca Vinicius de parte del Real Madrid?

El jugador quiere que el club externe su valor dentro del equipo en forma de sueldo. 'Vini' pide a la gerencia blanca percibir el mismo sueldo que ingresa Kylian Mbappé, unos 30 millones de euros por año, ni más, ni menos.

Hasta la fecha, el club se ha negado. Los límites de su oferta salarial giran por encima de los 20 millones de euros anuales, cifra que sigue lejano de la expectativa del seleccionado por Brasil.