El presente del Real Madrid no es ni de cerca el mejor. Por segundo año consecutivo el cuadro de la capital del país se irá con la manos vacías. En la era de Florentino Pérez como presidente del club, es la primera vez que esto ocurre, señal que el barco navega en aguas complejas.

Siendo el caso, se entiende que en el verano deberán llegar cambios radicales en todos los niveles del club. La plantilla deberá vivir una limpia radical. Uno de los nombres en medio de las dudas es el de Vinicius Jr., cuyo futuro en las más recientes horas se ha aclarado de forma importante.

🚨⏳In the negotiations with Vini Jr. over a new long-term contract, an agreement in principle is in place. Final details still need to be sorted out.



What is clear: Kylian Mbappé will remain the top earner in the squad of Real Madrid.@SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/lludl1YdE4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 23, 2026

De acuerdo con el reporte de Matteo Moretto, el área deportiva del Real Madrid y Vinicius Jr. están cerca del acuerdo de renovación. La fuente afirma que en este punto se puede considerar que ambas partes tienen ya un principio de acuerdo para concretar la extensión de contrato en semanas.

Se entiende que el acuerdo final se firmará en cuanto club y jugador concreten los términos más complejos de negociar. Los antes mencionados son los que giran alrededor de lo financiero, es decir, la parte del sueldo neto, los bonos por rendimiento y la prima de lealtad que seguramente pedirá al club.

Real Madrid v Deportivo Alaves - La Liga | Anadolu/GettyImages

Moretto afirma que si bien es posible que el Real Madrid acceda a una mejora de sueldo como lo ha pedido Vinicius, no llegarán a las cifras que exige el jugador. Recordar que el formado en Flamengo lleva meses pidiendo al Real Madrid igualar de menos los más de 30 millones de euros que percibe Kylian Mbappé, mejor pagado del equipo. Lo anterior, es un escenario no contemplado por la gerencia.

La apuesta del Real Madrid es la de conseguir la renovación de Vinicius antes del Mundial. De no hacerlo, puede que el club pierda oportunidades de venderle este verano y que el jugador inicie el siguiente curso en camino a la agencia libre, un riesgo que la directiva no desea correr.

La relación entre ambas partes llevan meses en medio de la tensión. Se espera que ambas partes cedan un poco para no entorpecer más una renovación que ha sido un total dolor de cabeza.