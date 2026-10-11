En su aniversario 110, América empató 1-1 con Monterrey gracias a un claro penal no marcado sobre 'Tecatito' Corona

Este sábado en el Estadio Banorte Azteca, las Águilas del América celebraron sus 110 años de existencia, pero no lo hicieron como esperaban, ya que dividieron unidades con Monterrey tras igualar 1-1. El uruguayo Diego Rossi abrió el camino para los regios, pero su compatriota Santiago Bueno encontró el empate logrando su primer tanto como azulcrema en su debut de la Liga MX.

¡Empate de aniversario! 🤷‍♂️



América lo inició perdiendo y solo le alcanzó para igualar ante Monterrey en el marco de su cumpleaños 110.



Las Águilas seguirán como líderes.#LigaMX pic.twitter.com/kaWrnAgctb — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 11, 2026

El equipo regio se hizo del control del esférico en los primeros minutos, sin que sucediera nada digno de resaltar hasta que apareció el charrúa. Al minuto 18, La Pandilla tuvo un saque de banda con Orbelín Pineda teniendo la pelota en sus pies avanzando unos metros para después mandar un centro desde derecha para que Rossi realizara una increíble volea que dejó parado a Luis Malagón, quien volvió a tomar la titularidad luego de casi siete meses fuera de circulación. En esta jugada se señaló la mala marca del colombiano Cristian Borja y la desatención del argentino Santiago Ramos por andar reclamando a Erick Sánchez, abriendo el camino para la anotación de los regios.



Para el minuto 31 hubo una acción polémica que desató el enojo de los visitantes, ya que Borja cometió un pisotón claro sobre Jesús ‘Tecatito’ Corona, sini embargo, de forma increíble, el VAR ni siquiera hizo acto de aparición para decirle al árbitro Óscar Mejía que revisara la jugada. Si bien al lateral colombiano ya se le había culpado por el primer gol y por el penal no marcado, siguió jugando con fuego, pues volvió a darle otro pisotón al Tecatito que hubiera significado su segunda amarilla, pero el silbante lo dejó pasar.



Ya en el tiempo añadido, el uruguayo Brian Rodríguez estuvo a nada de encontrar la igualada tras una gran jugada que culminó con un disparo lejano, mas el guardameta argentino Esteban Andrada desvió de gran forma. A pesar de esto, en la siguiente jugada el Ave logró igualar todo. Tras un tiro de esquina, hubo un cabezazo que acabó con Henry Martín soltando un remate, el cual fue detenido por La Sabandija, no obstante, Bueno aprovechó el rebote para mandar la pelota a las redes.

⚠️ INCREÍBLE QUE ESTO NO SE HAYA SEÑALADO COMO PENAL ⚠️



🎁 Llegó el 'regalito' de Óscar Mejía para América, le perdonó la tarjeta roja a Cristian Borja por este pisotón sobre Jesús 'Tecatito 'Corona 👀🚫 pic.twitter.com/ojz6UWVKHA — AS México (@ASMexico) October 11, 2026

Los de Coapa estuvieron a punto de lograr la remontada en el complemento, pues al 52’ Brian sacó un potente remate dentro del área que fue tapado por Ricardo Chávez, luego el rebote le volvió a quedar al Rayito para sacar un nuevo disparo, mas una vez más el defensa regio puso el pecho sobre las balas evitando el gol. Finalmente, al 78’, el colombiano Miguel Borja reventó el larguero, pero desafortunadamente para su causa, luego de checarse en el VAR, se decidió expulsarlo al 87’ por una entrada tardía sobre Carlos Salcedo.