En un Clásico Tapatío lleno de polémicas arbitrales, Atlas y Chivas igualaron 1-1

Este sábado en el Estadio Jalisco se celebró el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Los dos terminaron dividiendo unidades, luego que los Rojinegros se adelantaran por la vía del argentino Kevin Zenón, sin embargo, Ángel Sepúlveda, quien falló un penal previamente, selló la igualada 1-1 para lavar su error.

Termina el Clásico Tapatío con polémica incluida 🥵🔥



Camilo Vargas, a pesar de atajar un penal y llegar a las 21 penas máximas sin recibir gol, no pudo contra Sepúlveda en los últimos momentos del partido



Chivas ahora está en cuarto lugar con 19 puntos, mientras que Atlas en… pic.twitter.com/BgMqkYSg15 — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) October 11, 2026

El equipo visitante llegó al compromiso con un gran número de bajas como Luis Romo, José Castillo y Bryan González, por lesión, y Omar Govea, por suspensión, ocasionando que se diera el debut del defensa Lionel Calderón, quien abandonó en el complemento. A pesar de esto, el Guadalajara fue superior en el primer tiempo, pero no pudo encontrar el gol, incluso se le quitó una oportunidad de anotar. Muy temprano en el marcador, Jorge Sánchez cometió un mano tras un disparo de Roberto Alvarado, empero, el árbitro Marco 'Gato' Ortiz terminó por marcar un supuesto empujón del Cuate Sepúlveda sobre Juan Purata, dejando la polémica en el aire.



Todavía al 28’, Purata se equivocó en la salida, ya que al querer tocar por el centro El Piojo se barrió para dejarle la posesión a Ricardo Marín, el cual quiso agarrar mal parado al arquero colombiano Camilo Vargas, pero este logró desviar. Cinco minutos después, Luis Gabriel Rey llevó a cabo un cabezazo que iba pegado al palo izquierdo, mas una vez más Don Camilo dijo que no.

🚨 ¡PENAL NO SEÑALADO para @Chivas vs @AtlasFC apenas al minuto 1 del Clásico Tapatío!



🔍📝🇲🇽



➖️ Evidente MANO SANCIONABLE de Jorge Sánchez... Posición Antinatural.



➖️ El "Gato" Ortiz señala una FALTA INEXISTENTE de Ángel Sepúlveda sobre Purata.



❌️ GRAVE ERROR ARBITRAL.… pic.twitter.com/9khy5T9Jo3 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) October 11, 2026

Para el 37’, el Rebaño Sagrado había celebrado una diana, pero otra vez el arbitraje anuló todo. Tras un disparo desde fuera del área, Camilo dejó el rebote, lo cual aprovechó Marín, sin embargo, se marcó un fuera de lugar previo a toda la jugada desatando una vez más la polémica.



En el segundo tiempo llegaron las malas noticias para el Guadalajara. Diego Campillo tuvo que abandonar por lesión dejando su lugar al debutante Carlos Hernández. El canterano salvó al equipo al 48’ tras llevar a cabo una barrida que evitó el disparo del marroquí Ryan Mmaee. No obstante, a los cuatro minutos llegó el tanto local. Desde atrás del mediocampo, Paulo Ramírez lanzó un pelotazo largo donde Zenón le ganó por velocidad a los centrales para luego definir de gran forma frente al arquero Raúl Rangel.



¡CHIVAS FALLÓ EL PENAL! 🦊🧤



CAMILO VARGAS ES DE OTRO PLANETA. Tras una larguísima revisión, el “Gato” Ortiz señaló penal para Chivas y Ángel Sepúlveda tomó el balón para cobrarlo.



Pero apareció Camilo Vargas, quien se recostó y atajó el disparo del mexicano, desatando la… pic.twitter.com/Jlmw8oUsgc — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 11, 2026

Y si no había suficiente de qué hablar, vino un penal a favor de las Chivas que dejó desconcertados a los Zorros. Al 69’, Edgar Zaldívar pateó por detrás a Santi Sandoval, la jugada tuvo que ser revisada en el VAR, tardándose demasiado, con el nazareno concretando la pena máxima. Lamentablemente para la causa del argentino Gabriel Milito y sus pupilos, El Piojo Alvarado, que ya había tomado la pelota, cedió la tarea al Cuate Sepúlveda, quien erró el penal.



Por suerte, ese no fue el final del duelo y el Rebaño Sagrado halló el empate. Al 85’, El Negrito Sandoval quiso hacer una jugada individual que fue cortada por una barrida de Zaldívar, pero el balón le quedó a Brian Gutiérrez, quien pensó rápido para filtrar la redonda hacia Sepúlveda, que esta vez no perdonó al tener de frente al guardameta, evitando así la tragedia rojiblanca. Poco antes del final, La Academia estuvo a nada de volver a marcar, mientras Kevin Castañeda se fue expulsado luego que se le avisar al árbitro desde la diadema.