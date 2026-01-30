EN VIVO: el sorteo de los Playoffs de la Champions League 2025/26
El Real Madrid, el PSG, el Atlético de Madrid y otros espera conocer a su rival
Con la expectativa en aumento y los principales equipos del continente pendientes del destino que les marcará el camino europeo, hoy se llevará a cabo el sorteo de los Playoffs de la Champions League 2025/26.
El evento definirá los cruces entre los clubes que finalizaron la fase de liga en los puestos 9 y 24 y abrirá formalmente la etapa decisiva del torneo, en la que cada detalle puede resultar determinante.
