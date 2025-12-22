Endrick dejará el Real Madrid en calidad de cedido y jugará en el Lyon

Endrick dejará temporalmente al Real Madrid para continuar su desarrollo en el futbol europeo. El joven brasileño jugará en el Olympique Lyon bajo un acuerdo de cesión cuidadosamente estructurado, con la intención de que sume minutos, ritmo competitivo y protagonismo inmediato durante el primer semestre de 2026.

La operación se cerró como un préstamo por seis meses, sin cláusula de opción a compra. El atacante regresará a Madrid en junio, pase lo que pase en Francia, ya que el club blanco mantiene intacta su confianza en el proyecto a largo plazo del delantero, considerado una de las mayores apuestas del club para el futuro cercano.

El acuerdo incluye que el Lyon cubra el 50 por ciento del salario del futbolista durante su estancia. Además, se pactó una cláusula específica que obliga al club francés a garantizarle un número mínimo de partidos disputados, condición clave para que la cesión tenga sentido deportivo para todas las partes involucradas.

En caso de que Endrick no alcance la cifra de encuentros estipulada en el contrato, el Olympique Lyon deberá pagar una compensación económica al Real Madrid. Este punto fue determinante para que la directiva blanca aceptara la salida, buscando proteger el desarrollo competitivo del jugador y evitar un nuevo periodo prolongado de inactividad.

Getafe v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La cesión se produce después de que Endrick perdiera protagonismo en la plantilla merengue bajo la gestión de Xabi Alonso. El técnico optó por otras variantes ofensivas y el brasileño quedó relegado en la rotación, una situación que encendió las alertas sobre la necesidad de encontrarle un destino con minutos asegurados.

Desde el entorno del jugador se entiende la decisión como un paso estratégico y no como un retroceso. Endrick considera que necesita continuidad real en cancha para consolidarse en Europa, adaptarse al ritmo del futbol de élite y regresar al Real Madrid con mayor madurez competitiva y confianza.

Para el Lyon, la llegada del joven atacante representa una oportunidad de alto impacto deportivo y mediático. El club francés suma talento joven con proyección internacional, mientras asume un riesgo medido gracias a la cesión sin compra, apostando a que Endrick marque diferencia inmediata en la Ligue 1.

