Endrick está bajo la lupa de Florentino Pérez y su rendimiento en Francia definirá su rol en el Real Madrid

Aunque hoy viste la camiseta del Olympique Lyonnais, Endrick no deja de ser un proyecto estratégico para el Real Madrid CF. Desde las oficinas del club blanco, Florentino Pérez monitorea atentamente su evolución en Francia. La intención es clara: que el joven brasileño gane continuidad, firme números sólidos y se consolide como titular en la Ligue 1 para regresar con mayor madurez competitiva.

En Valdebebas consideran que este préstamo puede marcar un antes y un después en su carrera. Si logra asentarse en el fútbol francés, su candidatura para ocupar un rol protagónico en el Santiago Bernabéu crecerá de forma considerable en el corto plazo.

Confianza renovada en Francia

El delantero ha respondido en el campo. En sus primeros nueve partidos acumula cinco goles y una asistencia, cifras que reflejan una recuperación en confianza y protagonismo. Endrick reconoce que el salto a Francia fue meditado. “Mbappé y Camavinga me dijeron que la Ligue 1 era una liga muy competitiva y agresiva. Me recomendaron el Lyon porque es un gran club”, reveló en una entrevista con Telefoot.

El respaldo de figuras como Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga fue determinante para elegir destino. Ambos conocen el entorno madridista y entendían que el brasileño necesitaba minutos, roce y presión real para acelerar su adaptación al fútbol europeo.

Lejos de España, el atacante mantiene intacta su ambición. En sus declaraciones dejó en claro que su historia con el Madrid no está cerrada: quiere reencontrarse con figuras como Vinícius Júnior y volver a compartir vestuario con Mbappé para pelear por la Champions League.

Mientras tanto, también mira hacia la selección. Con el Mundial en el horizonte, sabe que cada actuación en Francia puede acercarlo a una convocatoria con la Selección brasileña. El objetivo inmediato es cerrar la temporada en alto, sostener su impacto goleador y regresar al Madrid no como promesa, sino como una realidad lista para competir por un puesto desde el primer día.

