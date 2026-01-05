Endrick llega a Lyon y revela una conversación previa con Ancelotti

El mercado de invierno ha dejado una de las sorpresas más comentadas en el entorno del Real Madrid: la cesión de Endrick al Olympique de Lyon.



El joven delantero brasileño, una de las grandes apuestas de futuro del club blanco, buscará en Francia los minutos que no ha encontrado bajo las órdenes de Xabi Alonso, y lo hará con un objetivo claro, demostrar que está preparado para triunfar en el Estadio Bernabéu.

Hoy, el Lyon celebró la rueda de prensa oficial de presentación del jugador, un acto en el que Endrick se mostró maduro, ambicioso y especialmente agradecido por el apoyo recibido desde Madrid. El brasileño reveló una conversación clave con Carlo Ancelotti, que marcó su decisión de salir cedido.

“Hablé con Carlo Ancelotti. Me dio consejos. Me dijo qué podía hacer para mejorar, y eso me conmovió mucho. Me dijo: ‘Ve, juega y desarrolla tu fútbol’. Siempre he seguido sus consejos y me dije: ‘Vamos’.”

🗣️ Endrick: “I spoke with Carlo Ancelotti. He gave me his advice. He told me what I could do to improve, and that really moved me.



He told me: ‘Go, play, and develop your football’.



I’ve always followed his advice, so I said to myself: ‘Let’s go’.” pic.twitter.com/iK7N88hQBu — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 5, 2026

Estas palabras reflejan la confianza que el técnico italiano sigue depositando en él, incluso en un momento en el que la competencia en la delantera madridista le ha cerrado las puertas a un rol protagonista.

Un reto personal y un objetivo mundialista

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TRAINING | OLIVIER CHASSIGNOLE/GettyImages

Endrick llega a Lyon con la determinación de convertirse en un jugador importante desde el primer día. El club francés, necesitado de talento ofensivo y con un proyecto que apuesta por jóvenes promesas, le ofrece un escenario ideal para crecer sin la presión inmediata del Real Madrid.

Pero más allá de su evolución en Europa, el delantero tiene un desafío adicional en mente y es estar en la lista de Brasil para el Mundial de este verano. La falta de minutos en Madrid complicaba sus opciones, y la cesión se presenta como la vía más directa para convencer al seleccionador. El propio jugador lo dejó entrever durante su presentación: quiere demostrar que tiene nivel para competir al máximo nivel y que su fichaje por el Real Madrid no fue una apuesta de futuro, sino una inversión en un talento listo para brillar.

Un movimiento estratégico para todas las partes

Para el Real Madrid, la cesión supone una oportunidad de oro para que Endrick se foguee en un contexto competitivo y exigente. Para el Lyon, es la llegada de un futbolista con proyección mundial. Y para el propio jugador, es el momento de dar un paso adelante en su carrera. Si su rendimiento en Francia es el esperado, Endrick regresará a Madrid con más experiencia, más confianza y más argumentos para pelear por un puesto en la plantilla blanca.