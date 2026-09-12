El arranque de temporada está siendo sin dudas decepcionante para Endrick: volvió del préstamo en el Olympique Lyon y tuvo una buena pretemporada, siendo titular y marcando en los partidos de preparación a las órdenes de José Mourinho.

En el inicio de la competencia oficial se lo vio más relegado con la reaparición de los jugadores que disputaron más minutos en el Mundial 2026, y la llegada de Carlos Espí finalmente lo terminó de complicar.

Ahora, enfrenta una dura realidad: se perdió los primeros partidos de LaLiga por una lesión muscular y en el partido frente al Inter de Milán por la UEFA Champions League no ingresó. Si bien se espera que juegue contra el Rayo Vallecano, o al menos entre desde el banquillo, la actualidad está lejos de lo que él esperaba para esta temporada.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

En las últimas semanas se conoció una noticia sobre su futuro: el futbolista evaluará hasta enero su presente en el Real Madrid, con una cesión para la segunda mitad de la temporada como una opción real por segunda campaña consecutiva. Cabe destacar que Endrick rechazó una oferta del AC Milan este verano con el objetivo de ser el primer suplente de Kylian Mbappé, que está en un nivel estelar.

En el acumulado, solo lleva 40 partidos en el primer equipo del Real Madrid con siete tantos y una asistencia, aunque eso le valió para integrar los planteles campeones de la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental. Además, en el Palmeiras ganó dos veces el Brasileirão, el Paulista en dos ocasiones y una vez la Supercopa de Brasil.

Mourinho palpitó el partido con el Rayo Vallecano

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSER | THOMAS COEX/GettyImages

"Felices, unidos, trabajando bien, recuperando bien... Hoy hicimos entrenamiento táctico, pero respetando nuestro adversario, que viene de una victoria. Tenemos que estar muy concentrados. Agradecerle a Beñat las palabras tan simpáticas que me ha dedicado. Mañana tendré la oportunidad de darle un abrazo", dijo el entrenador portugués.

Además, bromeó sobre el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid este fin de semana, justamente en el flamante circuito del Madring, al lado del predio Merengue: "Tengo que tener cuidado porque todos ellos son muy simpáticos conmigo. Los rojos serán siempre los rojos. Lo que este niño (Antonelli) con Mercedes es una cosa increíble. También tengo amistad con Fernando Alonso y me gusta su personalidad. Es uno de los mejores siempre aunque no tenga un coche que es bueno. Me gusta mucho como deporte".