El Real Madrid está teniendo un mercado de pases muy movido, con más llegadas que salidas y la vuelta de futbolistas como Endrick, que viene de estar cedido en el Olympique Lyon y tomó la decisión de quedarse a pelearla en el Merengue.

Está claro que tendrá gran competencia contra cracks como Kylian Mbappé, pero según informa el Diario Marca él confía en que puede demostrarle a José Mourinho que se merece, al menos, un lugar dentro de la rotación del equipo para afrontar la triple competencia de esta temporada.

Si bien faltan sumarse muchos futbolistas, Endrick fue titular en el amistoso contra la Fiorentina y se despachó con un gol para abrir el marcador en el empate 2-2 en Klagenfurt, Austria, el último fin de semana.

Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season Friendly | David S. Bustamante/GettyImages

Su temporada 2025/26 se divide en dos: con el Real Madrid prácticamente no jugó, mientras que con el Olympique Lyon fue una fija en la segunda mitad de la campaña. Con el club español disputó solamente tres encuentros, mientras que con los franceses tuvo 21 apariciones con ocho goles y misma cantidad de asistencias.

En el acumulado, solo lleva 40 partidos en el primer equipo del Real Madrid con siete tantos y una asistencia, aunque eso le valió para integrar los planteles campeones de la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental. Además, en el Palmeiras ganó dos veces el Brasileirão, el Paulista en dos ocasiones y una vez la Supercopa de Brasil.

¿Qué refuerzos trajo el Real Madrid?

El Merengue, de momento, se aseguró la llegada de cuatro figuras: Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

El caso de Yan Diomandé está al caer, aunque todavía no hubo un anuncio oficial. Además, están negociando con el Manchester City para tratar de sumar a Rodri para robustecer la medular.