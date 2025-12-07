Endrick se fue expulsado en la derrota del Real Madrid frente al Celta de Vigo

La acción más llamativa del partido llegó en el tiempo añadido, cuando Endrick fue expulsado a pesar de estar en el banquillo. El árbitro mostró la tarjeta roja al brasileño y a Álvaro Carreras tras una discusión a la distancia, un episodio que reflejó la tensión con la que el Real Madrid terminó un encuentro que ya estaba cuesta arriba.

El Real Madrid perdió 2-0 ante el Celta, un resultado que rompió la racha invicta del equipo en casa desde mayo. Aunque los dirigidos por Xabi Alonso generaron oportunidades, siempre se toparon con un Radu muy seguro bajo los tres palos. La primera intervención clave del portero llegó pasado el primer cuarto de hora, cuando desvió un cabezazo de Bellingham tras un tiro de esquina. Después, Militão evitó que Pablo Durán quedara solo frente a Courtois, pero salió lesionado en esa misma acción.

La ocasión más clara del primer tiempo fue para Arda Güler al minuto 38. Vinícius filtró un pase al área, Mbappé lo controló y asistió al turco, cuyo remate salió apenas desviado. En el tiempo añadido del primer lapso, Vini Jr. intentó marcar, pero nuevamente apareció Radu para mantener el 0-0.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA VIGO | THOMAS COEX/GettyImages

En la segunda mitad, Valverde probó con un disparo lejano que el portero atajó en dos tiempos. Sin embargo, el golpe lo dio el Celta al minuto 54 con un remate de espuela de Williot, que abrió el marcador. Todo se complicó más al 64’, cuando Fran García recibió dos tarjetas amarillas seguidas y dejó al Madrid con diez jugadores.

Mbappé estuvo cerca de empatar con una vaselina y un tiro libre, pero ninguna de las dos acciones terminó en gol. En la recta final, Gonzalo remató forzado un centro de Tchouameni sin éxito. Ya en el añadido, el árbitro expulsó a Carreras y a Endrick, y poco después Williot anotó el segundo para cerrar el 2-0 definitivo.

